„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ – Heinisch-Hosek fordert Gesetz gegen sexistische Hasspostings

SPÖ will Ausbau der Prävention und Rücknahme von Kürzungen

Wien (OTS/SK) - Zwischen 25. November - dem Internationalen Gedenktag für Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden – und dem Tag der Menschenrechte am 10. Dezember finden die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt, die international auf die Problematik aufmerksam machen. Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska nimmt diese 16 Tage zum Anlass, zu einer Diskussionsveranstaltung zu „Sexismus im Netz“ mit ExpertInnen einzuladen. SPÖ-Frauenvorsitzede Gabriele Heinisch-Hosek, die als Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses das Impulsreferat hält, bekräftigt heute ihre Forderung nach gesetzlichen Maßnahmen gegen sexistische Hasspostings im Netz. Gemeinsam mit Neos und „Jetzt“(Liste Pilz) hat die SPÖ bereits einen Antrag eingebracht, der Änderungen im Strafrecht, für gelindere Fällen im Verwaltungsstrafrecht des Bundes, fordert. ****

Heinisch-Hosek drängt auf eine rasche Lösung. Die Ankündigungen der Regierung nach einer Art Klarnamenpflicht hält sie für unausgegoren:

„Zum einen ist es völlig offen, wie eine Klarnamenpflicht bzw. eine diesbezügliche Verpflichtung von Betreibern wie Facebook und Co. umgesetzt werden kann. Zum anderen hat der Fall von Sigi Maurer ja deutlich gezeigt, dass es oft nichts hilft, wenn man den Urheber eines Hasspostings kennt. In vielen Fällen fehlt einfach die rechtliche Handhabe, um gegen sexistische, herabwürdigende Nachrichten vorzugehen.“ Deshalb brauche es Änderungen im Straf- und Verwaltungsstrafrecht.

„Gewaltschutz geht uns alle an“, betont Heinisch-Hosek anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Schätzungen zufolge ist jede fünfte Frau in Österreich einmal in ihrem Leben von Gewalt im sozialen Nahbereich betroffen. Erschreckend auch die Zahl schwerer Gewalttaten: 77 Frauen und Mädchen wurden 2017 Opfer eines Mordes oder Mordversuchs, fast zwei Drittel aller 42.079 Anzeigen wegen Tötung, Körperverletzung, sexueller Übergriffe und Raub standen in Zusammenhang mit Taten im Beziehungsumfeld. Die SPÖ-Frauensprecherin bekräftigte ihre Forderung nach mehr Prävention und ihre Kritik an den Kürzungen der Regierung bei Frauen-und Familienberatung. Auch die abgeschafften MARAC-Fallkonferenzen, in denen besonders gefährliche Fälle besprochen wurden, müssen wiedereingeführt werden, fordert sie. „Schluss mit Lippenbekenntnissen!“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at