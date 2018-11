Europa hat eine neue EU-Jugendstrategie!

EU-JugendministerInnen verabschieden neue Jugendstrategie bis 2027

Wien (OTS) - Nach 2-jährigem Entwicklungsprozess verabschiedete heute der Jugendrat in Brüssel die neue EU-Jugendstrategie von 2019 bis 2027. Die Jugendstrategie regelt die zukünftige Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten hinsichtlich europäischer Jugendpolitik. „Österreich war intensiv an der Entwicklung der neuen Jugendstrategie beteiligt, umso mehr freuen wir uns, dass sie heute von allen EU-Mitgliedsstaaten angenommen wurde“, so der Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV) Christian Zoll. Mehr Partizipation junger Menschen, der Ausbau europäischer Beziehungen sowie die europaweite Stärkung von Jugendarbeit sind die drei wichtigsten Aktionsbereiche der neuen Jugendstrategie.

Besonders erfreut zeigt sich Zoll über die Youth Goals, die als Annex in die EU-Jugendstrategie aufgenommen wurden: „Mit mehr als 50.000 Jugendlichen in ganz Europa haben wir als Bundesjugendvertretung die Youth Goals, die die Kernthemen der Jugendpolitik abbilden, erarbeitet. Heute hat man uns jungen Menschen in Brüssel gezeigt, dass unsere Stimme ernst genommen wird.“ Ebenso begrüßt die BJV die Entscheidung aller Mitgliedsstaaten, den EU-Jugenddialog fortzuführen, um so Jugendbeteiligung weiter zu stärken. „Nun ist es wichtig, bereits morgen konkret mit der Umsetzung der heute beschlossenen Strategie zu beginnen und diese mit den notwendigen finanziellen Ressourcen auszustatten“, so Christian Zoll abschließend.

