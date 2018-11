Lesung und Konzert im Josefstädter Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung der ehrenamtlichen Bezirkshistoriker aus dem Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) kommt der prominente Autor Dietmar Grieser am Dienstag, 27. November, in den Festsaal des Museum und rezitiert dort aus seinen Büchern. Der Publizist hat zuletzt das Buch „Was bleibt, ist die Liebe“ veröffentlicht. Das Motto der vergnüglichen Lesung lautet „Auf Spurensuche in der Josefstadt und anderswo“. Beginn: 19.00 Uhr. Werke des Schriftstellers werden am „Bücher-Tisch“ feilgeboten. Gerne erfüllt Grieser allfällige Signierwünsche. Am Mittwoch, 5. Dezember, organisiert der „Kulturverein Josefstadt - Robert Hamerling“ ein abwechslungsreiches „Advent-Konzert“ im Festsaal im Museum. Vorweihnachtliches Liedgut umrahmen die Mitwirkenden mit liebevoll auf die Adventzeit abgestimmten Texten. Ab 19.30 Uhr wird die Zuhörerschaft mit bewegenden Darbietungen auf das nahende Christfest eingestimmt. Beim Leseabend am Dienstag, 27. November, sowie beim Konzert am Mittwoch, 5. Dezember, ist der Zutritt kostenlos. Spenden für das Museum nimmt das freiwillig arbeitende Historikerinnen- und Historiker-Team (Leitung: Maria Ettl) gerne an. Auskünfte: Telefon 403 64 15 bzw. E-Mail bm1080 @ bezirksmuseum.at.

