NEOS Wien/Gara: Wien braucht Klimabudget als Teil des Finanzbudgets

Stefan Gara: „Klimaziele müssen bei Investitionen mitgedacht werden!“

Wien (OTS) - Ein Umdenken in der Wiener Budgetpolitik fordert NEOS Wien Energie- und Klimaschutzsprecher Stefan Gara angesichts der Klimaerwärmung: „Wir dürfen uns auch im Klimabudget nicht verschulden! Bis 2050 müssen die Treibhausgas-Emissionen nahezu auf 0 sinken, wenn wir den Weltklimavertrag (‚Pariser Klimaabkommen‘) einhalten wollen. Es muss also sichergestellt werden, dass schon heute bei allen Investitionen auch die Auswirkungen auf das Klimabudget der Stadt mitgedacht werden!“

Gara fordert, dass die Klimaerwärmung nicht nur in Umweltdebatten thematisiert wird, sondern auch in der Budget-Diskussion: „Oslo zeigt es uns seit 2017 vor – hier verhandelt die Finanzabteilung der Stadt mit den einzelnen Ressorts nicht nur den Finanz-, sondern auch den Klimahaushalt. Es wäre ein echter Meilenstein, bei dem Wien eine Vorreiterrolle einnehmen könnte und die Klimaziele in den Mittelpunkt seiner Politik rücken würde, zum Wohl der kommenden Generationen!“

NEOS Wien bringt dazu im Gemeinderat einen Resolutionsantrag ein, wonach eine Expertengruppe den Modus erarbeiten soll, wie das Klimabudget als eigenständiger Teil des Haushalts der Stadt etabliert werden kann.

