Jazz mit Susanne Stockhammer im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Ein guter Tipp für die Freundinnen und Freunde der gepflegten Jazz-Musik: Am Freitag, 30. November, musiziert das „Susanne Stockhammer Quartett“ im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Susanne Stockhammer wird ab 19.30 Uhr einmal mehr ihrem ausgezeichneten Ruf als Jazz-Sängerin gerecht. Als Gast-Künstler wirkt der amerikanische Vokal-Entertainer Joey Green an dem vorweihnachtlichen Jazz-Abend mit. Green kommt aus der Rock-Branche und singt diesmal mit Gefühl und Temperament zum Advent passende Lieder. Der Eintritt ist gratis. Spenden sind dennoch willkommen.

Bei diesem „jazzig-weihnachtlichen“ Konzert interpretiert das geschätzte „Susanne Stockhammer Quartett“ traditionelle Weisen zum Christfest, beliebte Jazz-Standards und Kostproben aus der CD „schlaflos“ (Jazz-Stücke in Wiener Mundart, mit melodischen Einflüssen aus fernen Landen). Auskünfte zu der Veranstaltung mit Susanne Stockhammer und ihren Instrumentalisten sowie über den Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Ausstellungen, etc.) sind beim ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Ewald Königstein) zu erfragen: Telefon 877 76 88 (Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr). E-Mails an das Museum:

bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Susanne Stockhammer Quartett:

https://susanne-stockhammer.jimdo.com/über-mich/

Joey Green:

www.joeygreenband.com

https://1058782.site123.me/biography

Bezirksmuseum Hietzing:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

