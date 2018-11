„ORF III Kulturdienstag“: Teil zwei „Habsburgs Hoflieferanten“, „Was schätzen Sie ..?“ mit Kaiserhaus-Relikten

Außerdem: Quittenmarmelade in „Mein wunderbarer Kochsalon“, „Erbe Österreich“-Dokus zu Maria Theresia und dem Luxushotel Bristol

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ begibt sich am 27. November 2018 zurück in die Zeit der Habsburger-Monarchie u. a. mit dem zweiten Teil des neuen ORF-III-ARTE-Dokudreiteilers „Habsburgs Hoflieferanten“.

Im Vorabend zeigt Martina Hohenlohe in „Mein wunderbarer Kochsalon“ (18.45 Uhr), wie sich frisches Obst aus dem Garten ganz einfach winterfest machen lässt: Indem man es einkocht! Zubereitet wird dieses Mal süß-herbe Quittenmarmelade. Marmeladenkönigin Elfriede Deuretzbacher verrät außerdem ihre Geheimtipps für die perfekte Marmelade.

Im Hauptabend kommen in „Was schätzen Sie ..?“ (20.15 Uhr) spannende Exponate der Kaiserzeit auf den Schätzschemel. Karl Hohenlohe und sein Team begeben sich auf die Suche nach den extravagantesten und mitunter skurrilsten Kaiserhaus-Relikten, die auch Einzug in den Kunsthandel fanden: Darunter Schönheitsrezepte von Kaiserin Sisi oder Barthaare von Kaiser Franz Joseph.

Mit dem Kaiserhaus geht es auch in der zweiten Folge des neuen Dokudreiteilers „Habsburgs Hoflieferanten“ weiter. „Der kaiserliche Haushalt von Maria Theresia bis Katharina Schratt“ (21.05 Uhr) geht zurück zu den Anfängen der Wiener Hoflieferanten und erklärt die Gründe für ihren Höhenflug in den letzten 100 Jahren der Monarchie. Österreichs Kaiser mussten nicht nur regieren, sie aßen und tranken auch, sie feierten, sie fuhren Kutsche und sie verteilten Geschenke. Ein großer Markt also für Waren und Dienstleistungen aller Art, um den viele Firmen rangen. Der Hof war auf diese „Hoflieferanten“ angewiesen, weil er all das allein niemals bewältigt hätte. Besonders zeigte sich das zur Zeit des Wiener Kongresses, als gekrönte Häupter samt Tross aus ganz Europa nach Wien kamen, verköstigt und belustigt werden wollten. Allein die Zahl der Kutschen, die gebraucht wurden, ging ins Unermessliche. Hier begann das Wechselspiel zwischen dem Herrscherhaus und seinen privilegierten Lieferanten, das zu Hochblüten im Handwerk und in der Gastronomie führte.

Danach folgen zwei weitere Ausgaben „Erbe Österreich“, beginnend mit „Maria Theresia – Vermächtnis einer Herrscherin“ (21.55 Uhr) von Filmemacher Georg Riha über jene erste Frau, die die Geschicke des Habsburger-Reiches lenkte. Danach folgt „Lebensraum Luxushotel Bristol“ (22.45 Uhr) über das renommierte Hotel an der Wiener Ringstraße, das schon im 19. Jahrhundert Teil der Nobel-Flaniermeile war.

