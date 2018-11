Ottenschläger zu Bahnstreik: Gesprächsverweigerung bei der Gewerkschaft

Der ÖVP-Verkehrssprecher bedauert den Abbruch der Verhandlungen und sieht die Sozialpartnerschaft damit in ihrem Kernelement beschädigt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der noch vor der letzten Gesprächsrunde heute Vormittag bereits angekündigte Eisenbahnerstreik findet nun definitiv statt. Zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr ist mit entsprechenden Ausfällen und Verzögerungen zu rechnen. "Hier wird am Rücken der Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer Politik gemacht", ärgert sich ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Andreas Ottenschläger. "Die betroffenen Passagiere, darunter auch viele Schülerinnen und Schüler oder auch ältere Menschen, die sich im Alltag auf die Bahn verlassen, kommen nun unfreiwillig zum Handkuss".

Die Spitze der Gewerkschaft sollte sich nun die Frage stellen, ob ihr Vertreter Hebenstreit seine Funktion zur persönlichen Profilierung missbraucht. "Einzelnen Gewerkschaftern fehlt es ganz offensichtlich an Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihrem eigenen Unternehmen und dessen Kundinnen und Kunden", so der Abgeordnete. "Mit dem Abbruch der Verhandlungen wird die Sozialpartnerschaft in einem ihrer Kernelemente nachhaltig beschädigt".

