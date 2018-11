Nepp: Brauner-Kurs setzt sich unter Ludwig fort

Rot/Grün hat nichts dazu gelernt

Wien (OTS) - „Auch unter der Führung von Bürgermeister Ludwig und seinem Finanzstadtrat Hanke geht die rot-grüne Geldvernichtung weiter“, resümiert Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp in der heutigen Generaldebatte im Rathaus. Die Hoffnung, dass nun besseres Personal am Werk sei, habe sich für die Freiheitlichen schon längst zerschlagen. „Der Lernprozess der Stadtregierung ist gleich Null“, bringt Nepp die Tatsachen auf den Punkt. Trotz anhaltender Hochkonjunktur steigen Wiens Rekordschulden weiter an, gleichzeitig fährt die rot-grüne Ludwig-Regierung einen eiskalten Sparkurs zu Lasten der Bevölkerung. „Es werden weiter Schulden gemacht – einzige Profiteure der rot-grünen Geldvernichtung sind die unzähligen Zuwanderer“, führt der Freiheitliche weiter aus. Die von Rot/Grün betriebene undifferenzierte Willkommenskultur habe die Bundeshauptstadt an ihre Grenzen getrieben – und das nicht nur aus finanzieller Sicht. „Wien ist Spitzenreiter hinsichtlich der Arbeitslosigkeit, die Mehrheit der Mindestsicherungsbezieher mit Migrationshintergrund lebt in Wien, der politische Islam hat den Weg in Wiens Klassenzimmer gefunden“, weiß Nepp über die Entwicklungen in der Bundeshauptstadt zu berichten. „Wir bräuchten keine Neuverschuldung, wenn die Rathauskoalition endlich mit ihrer unkontrollierten Zuwanderung aufhören würde“, so Nepp.

Die Zahlen der Rathaus-Regierung belegen diese negativen Entwicklungen bedauerlicherweise nicht. „Statistik Austria kommt jedes Jahr zu anderen Ergebnissen als die Stadt. So viel zur angeblichen Transparenz, die sich Rot/Grün immer auf die Fahnen heftet“, schüttelt Nepp den Kopf. Wie Hanke das von ihm angekündigte Nulldefizit im Jahr 2020 erreichen will bleibt für den Freiheitlichen unklar. „Wie man solch ein finanzielles Debakel schönreden kann, grenzt beinahe schon an künstlerische Freiheit. Spätestens bei der nächsten Wahl werden die Wiener diesem rot-grünen Versagen eine klare Absage erteilen“, schließt Nepp. (Schluss)

