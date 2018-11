Liesing: Wissenswertes über winterliche Sternbilder

Wien (OTS/RK) - Wer sich für aktuelle Geschehnisse am Firmament interessiert, erhält am Samstag, 1. Dezember, von ehrenamtlich werkenden Fachleuten aus dem „Astronomischen Büro Wien“ detaillierte Erklärungen, die auf leicht verständliche Art und Weise erfolgen. Anfang des Info-Abends: 18.00 Uhr. Schauplatz der lehrreichen Veranstaltung ist das „Freiluft-Planetarium Sterngarten Georgenberg“ (23., Georgsgasse/Rysergasse). Nach einer allgemeinen Einführung in die Himmelskunde befassen sich die Kenner mit der Thematik „Sternbilder in der winterlichen Milchstraße“. Vom „Schwan“ und „Adler“ bis zum „Schützen“ reichen die Gestirne-Gruppierungen. Wie eh und je werden die Himmelsbeobachtungen im „Sterngarten“ auf dem Georgenberg mit freiem Auge (ohne Fernrohre und andere Gerätschaften) gemacht. Individuelle Fragen der Besucherinnen und Besucher werden gerne beantwortet. Der Zutritt ist kostenlos. Die Gäste können die laufende Informationsarbeit der Astronomen mit Spenden unterstützen. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 889 35 41. E-Mails an das „Astronomische Büro Wien“: astbuero @ astronomisches-buero-wien.or.at.

