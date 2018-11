KSV1870 Mitglied Nummer 24.000 ist an Bord

Der Kreditschutzverband begrüßt die Seibersdorfer Bettfedern- und Daunenfabrik GmbH in der KSV1870 Familie.

Wien (OTS) - Ab sofort setzt einer der modernsten Bettfedern und Daunen verarbeitenden Betriebe Europas auf die Services der KSV1870 Mitgliedschaft. Damit ist die Seibersdorfer Bettfedern- und Daunenfabrik in Bezug auf Gläubigerschutz und Risikomanagement bestens gerüstet - und der KSV1870 feiert einen Rekord.

Im Jahr 1961 in der niederösterreichischen Gemeinde Seibersdorf gegründet, erwies sich das bestehende Gebäude bereits zu Beginn der 1970er-Jahre als zu klein, weshalb das Unternehmen ins nahegelegene Wampersdorf übersiedelte. Heute - 57 Jahre nach der Gründung - steht eben dort eine der modernsten Anlagen, in der täglich rund 1.000 Kilogramm Federn und Daunen gewaschen und sortiert werden. In Spitzenzeiten werde bis zu 1.000 Kissen, doppelt so vielen Zierkissenfüllungen und an die 400 Kassettendecken produziert. Hohe Qualität und der Faktor „Made in Austria“ ist Manuela Schneidergruber, geschäftsführende Gesellschafterin, dabei ein ganz besonderes Anliegen: „Uns ist wichtig, Produkte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis zu fertigen, damit sich unsere Kunden von der ersten Sekunde an wohl fühlen.“

Herzlich willkommen beim KSV1870

„Wir haben uns für eine Mitgliedschaft entschieden, weil es sich beim KSV1870 um eine zuverlässige Organisation handelt und wir uns auf die Informationen verlassen können“, beschreibt Schneidergruber die Gründe für den Beitritt. Und mit diesem Motiv ist sie nicht alleine. „Heutzutage ist der Zugang zu Informationen weniger ein Thema als früher. Vielmehr geht es um die Anforderungen der Echtzeit-Ökonomie: Qualität, Korrektheit der Daten und Geschwindigkeit sind die entscheidenden Faktoren für Wirtschaftstreibende, die rasche und sichere Entscheidungen fällen wollen. Die Services des KSV1870 sind genau darauf ausgelegt“, so KSV1870 Geschäftsführer Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA. „Wir freuen uns, dass wir ein so renommiertes Unternehmen wie die Seibersdorfer Bettfedern- und Daunenfabrik für einen Beitritt begeistern konnten und gleichzeitig mit 24.000 Mitgliedern einen Rekord feiern.



Technologie und Handarbeit in einem. Ein hoher Qualitätsstandard ist nicht nur beim KSV1870, sondern auch bei dem Betten- und Daunen-Experten eine Selbstverständlichkeit. Um ihn zu erreichen und diesen auch langfristig zu halten, bedarf es einer Kombination aus innovativer Technologie und detaillierter Handarbeit. Nachdem die Rohfedern in einem ersten Schritt gewaschen, sterilisiert und getrocknet wurden, erfolgt die Trennung von Federn und Daunenflocken durch eine Sortiermaschine. Im Anschluss daran werden die fertigen Füllungen in Kassetten- und Daunendecken, Tuchenten und Kissen abgefüllt, die von Näherinnen in echter heimischer Handarbeit angefertigt werden.

