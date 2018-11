AVISO – 27.11. – StRin Gaal: Wiener Wohnbauforschungstag im Zeichen der Zukunft

Strategien für den sozialen Wohnbau Wiens und die Metropolregion

Wien (OTS) - Am morgigen Dienstag findet zum 17. Mal der Wiener Wohnbauforschungstag statt. Organisation und Gestaltung betreut wie immer die MA 50, Wohnbauforschung und internationale Beziehungen. Das diesjährige Symposium steht unter dem Titel: „Die Zukunft des Wohnens im digitalen Zeitalter – Strategien für den sozialen Wohnbau Wiens und die Metropolregion“.

„Diese inhaltliche Ausrichtung gibt den Anstoß für eine Fachdiskussion, inwieweit aktuelle Megatrends wie Digitalisierung und Klimawandel, aber auch das Zusammenwachsen von Metropolregionen Einflüsse auf Entwicklungen der Wiener Wohnungspolitik haben können“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, die den Wiener Wohnbauforschungstag um 13 Uhr eröffnet. ****

Als Keynote Speaker fungiert heuer Alain Thierstein, Professor für Raumentwicklung an der TU München. Er geht in seinem Gastvortrag u.a. der Frage nach, wie die Digitalisierung konkrete urbane Räume verändert und welche Handlungs- und Gestaltungsspielräume sich letztlich für Planung und Wohnbaupolitik herauskristallisieren. Weitere Impulsreferate werden u. a. von Günter Ogris, Institut SORA, über die sozialen Auswirkungen der Digitalisierung im Bereich des Wohnens sowie Peter Görgl, Universität Wien – Institut für Geografie und Regionalforschung, über Verflechtungsszenarien innerhalb der Stadtregion Wien, gehalten.

Florian Reinwald, BOKU Wien – Institut für Landschaftsplanung referiert dazu, wie auf die Klimaveränderung im Wohnbau, z.B. durch Begrünungen, reagiert werden kann.

Daniele Karasz, Uni Wien – Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, erläutert am Beispiel des Stadtquartiers Monte Laa Einflussfaktoren, die sich auf das nachbarschaftliche Zusammenleben auswirken.

Der Wiener Wohnbauforschungstag bietet wie immer eine Plattform für einen interdisziplinären Dialog. Dieser Austausch und die anschließende Fachdiskussion, an der sich zahlreiche ExpertInnen aus der Bauträgerschaft, Immobilienentwicklung, Bauwesen, Planung sowie Politik beteiligen, ist eine weitere Grundlage, den Wiener Wohnbau zukunftsfit zu halten.

Datum: 27.11.2018, 13:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Tech Gate Vienna, Multimedia Stage Auditorium

Donau-City-Straße 1, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Georg Fellner

MA 50, Referat Wohnbauforschung und internationale Beziehungen

Tel.: 01/4000-74490

E-Mail: georg.fellner @ wien.gv.at



Christiane Daxböck

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-81869

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at



Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at