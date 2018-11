Moosbrugger: Dialogplattform für faire Geschäftspraktiken einrichten

Nach Selbstverpflichtung des Handels klare Taten gefordert

Wien (OTS) - "Die heute auf Initiative von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger unterzeichnete Selbstverpflichtung des Lebensmittelhandels, künftig auf unlautere Geschäftspraktiken verzichten zu wollen, ist ein erster notwendiger Schritt hin zu mehr Fairness in der Wertschöpfungskette. Schlussendlich wird es aber auf die Taten der Handelsketten ankommen. Es zählt, was bei den Bäuerinnen und Bauern wirklich ankommt", betont der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger. Als wichtige Einrichtung wertet er in diesem Zusammenhang das Whistleblower-System der Bundeswettbewerbsbehörde, das jedoch für alle Fälle von unfairen Geschäftspraktiken erweitert werden muss. Für entscheidend hält er außerdem die Entwicklung einer Dialogplattform entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Preise am heimischen Apfelmarkt als irritierendes Beispiel

"Es ist längst an der Zeit, dass unfaire Geschäftspraktiken wie verspätete Zahlungen, Listungsgebühren, Stornierungen in letzter Minute, einseitige, rückwirkende Vertragsänderungen, aufgezwungene, nicht abgegoltene Qualitätsstandards etc. der Vergangenheit angehören. Derartige Praktiken haben einen massiven negativen Einfluss auf unsere Bäuerinnen und Bauern und in weiterer Folge auch auf die Konsumentinnen und Konsumenten", warnt Moosbrugger im Hinblick auf Mehrleistungen der heimischen Landwirtschaft, wie Umweltschutz, Landschaftspflege etc. "Beispielsweise unsere Apfelproduzenten sind mehr als erzürnt, dass sie nicht einmal die Hälfte der Vorjahreserlöse erhalten, obwohl ihre Ware im Handel zum gleichen Preis wie 2017 angeboten wird. Solche irritierenden Zustände gehören behoben", stellt der Präsident fest.

Weitere Forderungen für faire Wertschöpfungskette

Fairness in der Wertschöpfungskette braucht aber darüber hinausgehende Schritte. "Beispielsweise stehen wir gerne für Qualitätsprogramme mit einem höheren Maß an Tierwohl oder ähnlichem zur Verfügung. Neben einer fairen Abgeltung wäre es dabei allerdings notwendig, die bäuerlichen Produzenten direkt in die Programmerarbeitung einzubeziehen. Gemeinsam können praktikable Bedingungen festgelegt werden, die für alle Seiten passen. Spätere existenzgefährdende Probleme lassen sich somit bereits im Vorfeld ausräumen", unterstreicht Moosbrugger.

Praxistaugliche Regeln durch Einbeziehung der Bauernschaft

Als jüngstes Negativbeispiel nennt er die Vorschreibung einer ganzjährigen Laufstall- bzw. Freilandhaltung für Milchvieh, die für zahlreiche kleine Bergbauernhöfe mit massiven Investitionen verbunden wäre und somit vielfach nicht umgesetzt werden kann. Auch der einseitig vorgeschriebene Verzicht auf bewährte Pflanzenschutzmittel, für die keine Alternativen bestehen, kann laut Moosbrugger dazu führen, dass tonnenweise Erntegut vernichtet und erst recht durch behandelte Ware aus dem Ausland ersetzt werden muss. "Um derartige Anliegen konkret zur Sprache zu bringen, werden wir die wichtigsten Handelspartner zu Gesprächen einladen. Die Entwicklung einer Dialogplattform entlang der gesamten Wertschöpfungskette wäre von entscheidender Bedeutung. Es gilt, aktuelle Probleme gemeinsam anzupacken und Zukunftsstrategien zu erarbeiten", betont der LK Österreich-Präsident.

Anstrengungen auf nationaler und europäischer Ebene wichtig

"Parallel dazu befürworten wir alle Initiativen, die von Landwirtschaftsministerin Köstinger auf nationaler und europäischer Ebene vorangetrieben werden. Ein Beschluss der geplanten EU-Richtlinie über unfaire Geschäftspraktiken noch unter österreichischer Ratspräsidentschaft wäre ein großer Erfolg für alle Bauern in Europa", unterstreicht Moosbrugger.

Die LK Österreich begrüßt die Ankündigung der Einrichtung einer Ombudsstelle - eine langjährige Forderung der land- und forstwirtschaftlichen Interessenvertretung. "Wichtig wird sein, dass in die Konzeption neben Handelsvertretern vor allem die Verarbeitungswirtschaft und die Landwirtschaft eingebunden werden. Der im Oktober von Köstinger zusammen mit der Bundeswettbewerbsbehörde präsentierte und unter LKÖ-Beteiligung erarbeitete österreichische 'Fairnesskatalog für Unternehmen - Standpunkt für unternehmerisches Wohlverhalten' stellt dafür eine gute Basis dar", so Moosbrugger. Auch das bereits erwähnte heimische Whistleblower-System sei ein wesentliches Element und für alle Fälle von unfairen Geschäftspraktiken auszubauen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer Österreich

Dr. Josef Siffert

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Tel.-Nr.: +43/1/53441-8521

E-Mail: j.siffert @ lk-oe.at

www.lko.at