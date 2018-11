NEOS zu Health at a Glance: Dieser Regierung ist die Gesundheit der Österreicher egal

Gerald Loacker: „Anstatt auf Prävention und Rauchverbot in der Gastronomie zu setzen, konzentriert sich Schwarz-Blau nur auf Umfärben in den Sozialversicherungen.“

Wien (OTS) - Besorgt reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die im aktuellen Health at a Glance-Bericht veröffentlichten Gesundheitskennzahlen Österreichs: „Egal ob ungesunde Ernährung, Alkoholmissbrauch oder die Anzahl an Raucherinnen und Rauchern: Österreich ist in all diesen Bereichen im traurigen Spitzenfeld. Die gesundheitspolitische Untätigkeit der Bundesregierung ist in Anbetracht dieser Zahlen zynisch, ja sie gefährdet Menschenleben.“

Einmal mehr kritisiert Loacker scharf die Rücknahme des generellen Rauchverbots in der Gastronomie: „Österreich hat im EU-Vergleich eine überdurchschnittliche Raucherquote, sowohl was die gesamte Bevölkerung angeht, als auch bei den Jugendlichen im Speziellen. Und trotzdem hat man eine der nachweislich wirksamsten Maßnahmen, das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, abgeblasen. Tschick-Politik hat für die Regierung Vorrang vor faktenbasierter Gesundheitspolitik.“

Alarmierend für Loacker ist das schlechte Abschneiden Österreichs beim durchschnittlichen Anteil von Krankheiten an der gesamten Lebensdauer: „Trotz überdurchschnittlicher Ausgaben im Gesundheitsbereich verbringen Österreicherinnen und Österreicher fast ein Drittel ihres Lebens in Krankheit. Damit sind wir Schlusslicht in Europa. Wo ist eine Vision, eine Strategie für ein umfangreiches Präventionsmodell, wo ist ein Konzept für eine einheitliche Finanzierung und Planung des Gesundheitssystems mit Fokus auf Primärversorgung? Die Regierung versagt in diesen Dingen vollkommen. Stattdessen baut Schwarz-Blau lieber die Sozialversicherungen um, um neue Posten mit Parteigünstlingen zu besetzen - Umfärbung statt Gesundheitspolitik.“

