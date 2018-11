aws First Night - Start der 5. Runde, 28.11.2018

Im Rahmen der aws First Night werden die TeilnehmerInnen des Start-up Lab 2019 vorgestellt. Zudem präsentieren die Vorjahres-Teams ihre Geschäftsideen im Pitch-Wettbewerb.

Wien (OTS) - aws First unterstützt junge Menschen bei der Gründung ihres eigenen Unternehmens und stärkt damit den Unternehmergeist in Österreich. Dabei werden die TeilnehmerInnen von aws First von der Idee bis zum Geschäftsmodell begleitet und mit Rat und Tat unterstützt. Das Programm bietet damit den optimalen Rahmen, um das gesamte Unternehmerpotenzial der jungen Erwachsenen zu entfalten.

Sehr herzlich möchten wir Sie im Namen der aws zur aws First Night einladen.



Worum geht es?

Ein Jahr lang haben die jungen Erwachsenen in Teams an ihren Unternehmen und Ihren Projekten zu den Themen Entertainment, Digitalisierung, soziale Dienstleistungen u.ä. gearbeitet. Sie haben ihre Ideen ausgearbeitet, an Prototypen gewerkt und in Businessplänen sowohl Markt, Bedarf als auch Konkurrenz analysiert. Sie haben damit das richtige Rüstzeug, um am Markt zu überzeugen. Bevor es aber soweit ist, präsentieren die Teams noch einmal ihre Idee einer Expertenjury und haben damit die Chance, sich 5.000 € für weitere Gründungsaktivitäten abzuholen.

Ebenfalls werden bei der aws First Night bereits die Teams für das diesjährige aws First Start-up Lab präsentiert, die sich Anfang November beim Start-up Camp qualifiziert haben und nun ein Jahr lang im Programm unterstützt werden.

Weitere Informationen zu den Teams sowie ein spannender Pitch erwarten Sie im Rahmen des Events.

Teilnahme aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte an w.drucker @ aws.at

aws First Night

Empfang ab 18:00, nach dem Event Food, Drinks & Networking

Datum: 28.11.2018, 18:00 - 20:45 Uhr

Ort: Studio 44

Rennweg 44, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.aws.at/first

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Unternehmenskommunikation

Mag. Wolfgang Drucker

Tel. Büro: +43 (0)1 501 75-331

Mobile: +43 (0)664 288 01 22

Mail: w.drucker @ aws.at