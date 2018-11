Morgen, 08:50 - Arbeitsgespräch zu Klimakonferenz von Bundespräsident Van der Bellen mit BM Köstinger und WKO-Präsident Mahrer

mit vorherigen Pressestatements

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Dienstag, den 27. November 2018, um 9.00 Uhr mit Bundesministerin Elisabeth Köstinger und WKO-Präsident Harald Mahrer im Vorfeld der UN-Klimaschutzkonferenz COP 24 in Polen in der Präsidentschaftskanzlei zu Gesprächen zusammentreffen. Davor werden alle drei Gesprächspartner um 8.50 Uhr ein Statement für Medien abgeben.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen! Eintreffen der Medien bis 8:45 Uhr.

Ort: Präsidentschaftskanzlei, Maria Theresien-Zimmer

