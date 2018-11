respACT #ThinkTank fördert Dialog zu Nachhaltigkeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

Wien (OTS) - respACT bringt mit der neuen Initiative #ThinkTank internationale Expertise zu Nachhaltigkeitsmanagement nach Österreich. Fundierte Erkenntnisse aus der Theorie treffen dabei auf die Erfahrungswerte der Praxis. Für Unternehmen soll durch den Wissenstransfer die Umsetzung verantwortungsvoller Innovation erleichtert werden.

Durch Ressourcenknappheit, demografische und klimatische Veränderungen sowie damit einhergehende regulatorische Maßnahmen wandelt sich das wirtschaftliche Umfeld für viele Unternehmen zunehmend. Zukunftsweisende Innovation wirkt dabei nicht nur risikominimierend, sondern ermöglicht Unternehmen mit Weitblick ihre Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft wahrzunehmen. Die Orientierung an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) bietet eine hohes Innovationspotenzial. Daniela Knieling, respACT-Geschäftsführung erklärt: „Mit der Initiative respACT #ThinkTank fördern wir die Entwicklung gemeinsamer Lösungen im Sinne der SDGs. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist essentiell, um eine zukunftsfähige Innovationskultur zu führen.“

In Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) stellt respACT das Thema Responsible Innovation in den Vordergrund. Als Highlight findet am 5. Dezember eine hochrangig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema „ethische Herausforderungen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz“ statt, an der Bernd Stahl (Professor an der De Montfort University, GB), André Martinuzzi (Leiter des WU Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement), Harald Leitenmüller (CTO Microsoft Austria) und Andreas Tschas (Leiter der Digitalisierungsagentur) teilnehmen. „Innovationen entscheiden über wirtschaftlichen Erfolg und haben großen Einfluss auf das tägliche Leben vieler Menschen. Daher braucht es Plattformen, um deren Einsatz zu diskutieren und gemeinsam zu gestalten“ , freut sich André Martinuzzi über die zukunftsträchtige Kooperation.

Der #ThinkTank stärkt die Funktion von respACT als Wissensdrehscheibe und weist u.a. folgende wissenschaftliche Institutionen als Partner auf: FH Wien der WKW, Universität für Bodenkultur Wien und Johannes Kepler Universität Linz. Auch zukünftig soll der Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft eine wesentliche Rolle bei respACT einnehmen.

Welche Chancen entstehen durch Künstliche Intelligenz und mit welchen ethischen Herausforderungen sehen sich Unternehmen und Gesellschaft konfrontiert? Prof. Dr. Bernd Stahl (Director of the Centre for Computing and Social Responsibility, De Montfort University, Leicester/ UK), a. Prof. Dr. André Martinuzzi (Leiter des Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement der Wirtschaftsuniversität Wien) und Mag. Andreas Tschas (Leiter der Digitalisierungsagentur) sowie DI Harald Leitenmüller (Chief Technology Manager, Microsoft Österreich) diskutieren darüber, wie Responsible Innovation im Zeitalter der Digitalisierung umgesetzt werden kann.



Datum: 05.12.2018, 17:30 - 19:30 Uhr

Ort: Wirtschaftsuniversität (WU), Festsaal 2 LC Gebäude

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien, Österreich

Url: http://www.respact.at/responsible_innovation_4.0

