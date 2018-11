Gefährliche Drohung

Wien (OTS) - Datum: 25.11.2018

Uhrzeit: 23.20 Uhr

Adresse: 20., Gaußplatz

Ein 52-Jähriger (serbischer Staatsangehöriger) begann in einem Lokal ohne ersichtlichen Grund, anwesende Gäste und das Personal zu bedrohen. Er verhielt sich gegenüber den anwesenden Personen sehr aggressiv. Als er aufgefordert wurde, das Lokal zu verlassen schrie er herum, dass er jetzt seine Waffe holt und alle umbringen wird. Als er das Lokal verlassen hatte, versperrte ein Mitarbeiter die Eingangstür. Kurze Zeit später klopfte der 52-Jährige heftig an der Tür. In der Zwischenzeit wurde die Polizei verständigt. WEGA-Beamte konnten den 52-Jährigen in seiner Wohnung festnehmen. Ein Luftdruckrevolver und eine geladene Pistole wurden in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Er wurde aufgrund des widerrechtlichen Besitzes einer Pistole nach dem Waffengesetz angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at