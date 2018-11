Preise für Strom und Gas empfindlich gestiegen: Mit Anbieterwechsel spart der Durchschnittshaushalt jährlich bis zu 850 Euro.

Kärntner und Oberösterreicher sparen am meisten. Der automatische Anbieterwechsel-Service ENERGY HERO wechselt seine Kunden immer automatisch zum günstigsten Anbieter

Wien (OTS) - Die meisten privaten und gewerblichen Energiekunden werden die Preiserhöhungen von bis zu 54% bei Strom und 20% bei Gas zu spüren bekommen – spätestens im nächsten Jahr auf ihrer Energierechnung. Beim jährlichen Anbieterwechsel lassen sich durch das Ausnutzen von Rabatten große Einsparungen erzielen. ENERGY HERO wechselt seine Kunden jedes Jahr automatisch zum günstigsten Anbieter. Im Gegensatz zu anderen Vergleichsplattformen bekommt ENERGY HERO keine Provisionen von Energielieferanten. So kann Energy Hero seinen Kunden völlige Unabhängigkeit bei der Anbieterwahl garantieren und sie jährlich zum für sie besten Anbieter wechseln. „Wir arbeiten ausschließlich für unsere Kunden“, betont Eveline Steinberger-Kern, ENERGY HERO Geschäftsführerin. Wechselwillige ÖsterreicherInnen sparen so mehrere Hundert Euro jährlich. Die größte jährliche Ersparnis für einen Durchschnittshaushalt beim Wechsel vom lokalen zum günstigsten Anbieter liegt derzeit bei etwas über 850 Euro in Klagenfurt.

Strompreise steigen um bis zu 54%

Laut veröffentlichten Daten der österreichischen Energieregulierungsbehörde E-Control kann je nach Tarif und Anbieter der Aufschlag auf den Energiepreis bei Strom bis zu 54% betragen. Bei Gas liegt laut E-Control die höchste gemeldete Erhöhung bei 20%. Die Erhöhungen wurden teilweise schon mit 1.7.2018 wirksam. Als Ursache werden höhere Beschaffungskosten sowie die Trennung der österreichisch-deutschen-Strompreiszone kommuniziert. „Was für die Verbraucher zunächst durchaus plausibel klingt, relativiert sich auf den zweiten Blick: Denn eine Gegenüberstellung der historischen Entwicklung der Strompreise für Endkunden mit jener an der Stromhandelsbörse zeigt, dass gestiegene Beschaffungspreise von vielen Anbietern fast immer an die Konsumenten weitergereicht werden, billigere Energiepreise aber kaum“, sagt Eveline Steinberger-Kern. „Die Preisunterschiede zwischen den Tarifen der über 150 Energieanbieter in Österreich sind teilweise gewaltig. Bei Strom kann man schon mal doppelt so viel zahlen, wie man müsste. Bei Gas zahlt man mit dem teuersten Tarif sogar mehr als dreimal so viel, wie mit dem günstigsten“ , klärt Eveline Steinberger-Kern auf.

Fünfköpfige Familie spart über 1.000.- beim Anbieterwechsel

Der automatische Energieanbieterwechselservice ENERGY HERO sorgt dafür, dass seine Kunden automatisch immer beim günstigsten Anbieter landen. Um immer den besten Preis für Strom und Gas zu bekommen, muss jährlich der Anbieter gewechselt werden, da bei vielen Anbietern im ersten Jahr die besten Konditionen lukriert werden können.

Die Österreicher gelten im Vergleich zu Energiekunden in anderen liberalisierten Energiemärkten als durchaus wechselfaul und lassen sich daher große Ersparnisse entgehen. Aktuelle Daten der E-Control zeigen, dass sich ein Durchschnittshaushalt (3.500 kWh Strom, 15.000 kWh Gas) in Klagenfurt etwas über 850 Euro jährlich beim Wechsel vom meistgenutzten Tarif des lokalen Anbieters zum günstigsten Anbieter sparen kann. Bei einer fünfköpfigen Familie in einem Einfamilienhaus in Wels etwa kann eine jährliche Ersparnis von satten 1.080 Euro zusammenkommen. Selbst in Innsbruck, wo von allen Landeshauptstädten das Einsparpotenzial am geringsten ist, spart ein Durchschnittshaushalt über 340 Euro. „ENERGY HERO hilft beim Aufbessern der Weihnachtskassa und übernimmt mit seinem Energieanbieter-unabhängigen Wechselservice alle dafür erforderlichen Schritte“ , sagt Eveline Steinberger-Kern. „Und bei jenen Kunden, die sich entschließen, bis 24. Dezember 2018 ENERGY HERO zu werden, spenden wir 1 Euro der jährlichen Servicegebühr an die Aktion 'Licht ins Dunkel'“.

Energy Hero wechselt seine Kunden immer automatisch zum günstigsten Energieanbieter

Das österreichische Unternehmen ENERGY HERO hat einen völlig neuartigen digitalen Energieanbieter-Wechselservice gestartet. Nach einer einfachen Anmeldung auf www.energyhero.at wird der jährliche Anbieterwechsel mittels Vollmacht von ENERGY HERO für den Kunden automatisch abgewickelt. Gewechselt wird immer zum günstigsten Anbieter – dabei kann der Kunde im Vorfeld seine Präferenzen (etwa Ökostrom oder mit/ohne Neukundenrabatt) angeben. Für den jährlichen Service hebt Energy Hero eine Servicegebühr von 2 Euro pro Monat für Strom, bzw. 3 Euro pro Monat für Strom und Gas, die nur anfällt, wenn die Einsparung für den Kunden höher als die Servicegebühr ist.

