2. Bezirk: Prater-Geschichten und Show „Hans! Live“

Wien (OTS/RK) - Im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) ist am Donnerstag, 29. November, der pensionierte Kriminalist Max Edelbacher zu Gast. Der frühere Sicherheitsbüro-Chef wird ab 19.30 Uhr in einem Gespräch mit Robert Kaldy-Karo (Leiter des Museums) und Clemens Marschall (Journalist) über einstige „Prater-Strizzis“, über verbotene Glücksspiele und zahlreiche andere Geschichten aus dem Prater-Milieu sprechen. Der Zutritt ist kostenlos. Eine Live-Show mit dem extravaganten Quartett „Hans“ gelangt am Freitag, 30. November, ab 20.00 Uhr, in den Museumsräumen zur Aufführung. Karten: 10 Euro. Die 4 Akteure Anna Anderluh, Helgard Saminger, Clemens Sainitzer und Julian Preuschl warten unter dem Titel „Hans! Live“ mit einer Mixtur aus Musik (Keyboard, Cello, Trompete, etc.), Gesang (auch „Beatbox“) plus Tanz auf. In einer Verlautbarung des Museumsteams ist von „Avantgarde-Dada-Pop“ die Rede. Im Vor-Programm: Martha Labil („Surprise Act“). Mehr Informationen: Telefon 0676/406 88 68.

Verwunderlich: „Zauberei, Hokuspokus und Tintifax!“

Zwei spätere Veranstaltungen im Museum in der Leopoldstadt am Ilgplatz 7: Am Sonntag, 2. Dezember, startet um 15.00 Uhr die kindgerechte Magie-Revue „1 – 2 – 3 Zauberei! (Zaubershow für Kinder)“. Beginn: 15.00 Uhr, Dauer: 60 Minuten, Kartenpreis: 6 Euro. Das Motto lautet: „Zauberei, Hokuspokus und Tintifax!“. In der Reihe „Zoom Magic“ gastiert am Montag, 3. Dezember, der Kabarettist und Zauberkünstler Michael Schuller im Museum. Die verblüffende und erheiternde Vorstellung geht um 20.00 Uhr los (Einlass: 19.30 Uhr). Zur Einstimmung: Für jeden Gast gibt es ein Glas Sekt. Karten: 20 Euro pro Person („Unkostenbeitrag“). Auskünfte über Sonder-Veranstaltungen sowie über den regulären Museumsbetrieb erfragen Interessierte via E-Mail: info @ circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien

(Öffnungsstunden, Exponate, Termine, u.a.):

www.circus-clownmuseum.at

Quartett „Hans“:

www.hansmusi.at/oamoi_mit.html

Zauberkünstler und Kabarettist Michael Schuller:

www.michaelschuller.at/

Kultur-Angebote im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk