Besucherplus und viele Innovationen auf der Austro Agrar Tulln

Aussteller mit Besucherqualität hochzufrieden

Wir sind sowohl mit der Quantität als auch Qualität der Besucher auf der Austro Agrar Tulln 2018 sehr zufrieden. Das Interesse ist bei den Besuchern sehr groß, die Kauffreudigkeit wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen einstellen. Ing. Rudolf Dietrich, Obmann Club Landtechnik Austria.

Das enorme Kundeninteresse auf der Austro Agrar Tulln 2018 im Bereich Weinbau, Obstbau, Kellereitechnik und Vermarktung untermauert unsere Entscheidung für die neue Fachmesse AustroVin Tulln 2020 eindrucksvoll. Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Die Austro Agrar Tulln 2018 war der programmierte Erfolg und ist die ideale Basis für die nächten Meilensteine der Branche: AustroVin Tulln 2020 und Austro Agrar Tulln 2022. Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Tulln (OTS) -

57.321 Besucher auf Österreichs Leitmesse für Landtechnik!

Österreichs erfolgreichste Landtechnik Fachmesse - Austro Agrar Tulln endet mit 57.321 Besuchern und einem Zuwachs von 1,5 Prozent gegenüber 2015

Eröffnung durch Landeshauptfrau – Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk, Ing. Rudolf Dietrich, Obmann Club Landtechnik Austria und Mag. Wolfgang Strasser Geschäftsführer Messe Tulln

Daten und Fakten: 350 Fachaussteller, Hersteller und Generalimporteure, waren auf insgesamt 52.000 m² Ausstellungsfläche in 19 Hallen vertreten

Erstmals wurde der Innovationspreis AgrarTec auf der Austro Agrar Tulln vergeben

Präsentation der neuen Fachmesse: Austro Vin Tulln

Trends und Innovationen auf der Austro Agrar Tulln 2018

In 19 Messehallen mit rund 350 Fachausstellern auf 52.000 m² wurde alles rund um die Themen Landtechnik, Stalltechnik, Saatgut und Dünger, Holz und Energie, Weinbau und Kellereitechnik auf höchstem Niveau geboten. Die komplette Angebotspalette wurde in Kompetenzzentren abgebildet und übersichtlich an einem Ort präsentiert.

Fazit: „DIE Leitmesse in Österreich im Bereich Landtechnik“

“Die Austro Agrar Tulln 2018 war der programmierte Erfolg und ist die ideale Basis für die nächten Meilensteine der Branche: AustroVin Tulln 2020 und Austro Agrar Tulln 2022.“ so Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln.

Fazit der Aussteller zur Austro Agrar Tulln 2018:

„Wir sind sowohl mit der Quantität als auch Qualität der Besucher auf der Austro Agrar Tulln 2018 sehr zufrieden. Das Interesse ist bei den Besuchern sehr groß, die Kauffreudigkeit wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen einstellen.“ so Ing. Rudolf Dietrich, Obmann Club Landtechnik Austria.

„Die Austro Agrar Tulln ist eine wichtige Fachmesse für uns. Wir sind mit der hohen Qualität der Fachbesucher mehr als zufrieden und konnten viele interessante Fachgespräche mit Bauern führen, welche ihren Betrieb auf eine Bio-Landwirtschaft umstellen wollen. Weiters konnten wir viele Kundenkontakte generieren“, so Leopold Einböck, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienbetriebes in der dritten Generation.

„Wir sind mit der Austro Agrar Tulln mehr als zufrieden. Die hochwertigen Fachbesucher der Messe zeigten ein hohes Interesse und informierten sich intensiv über unsere Produkten und Innovationen im Bereich „Smart farming“. Trotz der herausfordernden Umweltbedingungen in der Landwirtschaft freut es uns, dass die Stimmung sehr gut ist,“ so Ing. Mag. (FH) Christoph Pesl, Leitung Marketing Agrar/Technik RWA Raiffeisen Ware Austria AG.

„Unsere Erwartungen der Austro Agrar Tulln wurden deutlich übertroffen. Wir sind mit der sehr hohen Besucherqualität mehr als zufrieden. Gemeinsam mit der Messe Tulln ist es gelungen, die Landwirte mit den neuesten Entwicklungen der Landtechnik in einem professionellen Rahmen in Berührung zu bringen“, so Arved von Bieberstein, Geschäftsführer CLAAS Regional Center Central Europe GmbH.

Innovationspreis AgrarTec erstmals auf der Austro Agrar Tulln vergeben

Erstmals wurde auf der Austro Agrar Tulln der AgarTec – der Innovationspreis für Landtechnik des Landes NÖ in Zusammenarbeit mit der Messe Tulln – verliehen. Die Preise wurden in den Kategorien Grünland, Ackerbau, Innentechnik, Sonderkulturen und Digitalisierung vergeben.

Austro Vin Tulln – neue Fachmesse für Wein-, Obstbau, Kellereitechnik und Vermarktung

Am 23. November 2018 wurde im Rahmen der Austro Agrar Tulln die neue Fachmesse präsentiert. Die Austro Vin Tulln wird erstmals von 30. Jänner bis 1. Februar 2020 stattfinden, ist exklusiv für Fachbesucher konzipiert und die neue Branchenplattform in Österreich und CEE für Weinbau, Obstbau, Kellereitechnik und Vermarktung. Das Messekonzept baut auf langjährige Branchenerfahrung: Seit 1991 hat sich das Kompetenzzentrum für Weinbau, Obstbau und Kellereitechnik erfolgreich etabliert. Wachsende Aussteller-zahlen und ständig steigendes Kundeninteresse sind der Grundstein für eine eigenständige Fachmesse im Wein- und Obstbau – Austro Vin Tulln. „ Das enorme Kundeninteresse auf der Austro Agrar Tulln 2018 im Bereich Weinbau, Obstbau, Kellereitechnik und Vermarktung untermauert unsere Entscheidung für die neue Fachmesse AustroVin Tulln 2020 eindrucksvoll. “ so Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at