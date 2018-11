AREALIS-Mitarbeiter unterstützten Weihnachtstrucker

Mitarbeiter von AREALIS unterstützten den Johanniter-Weihnachtstrucker und packten 100 Pakete in nur 1 Stunde!

Wien (OTS) - Mehl, Nudeln, Reis, Öl und Zahnbürsten sind nur einige Dinge, die die Hilfspakete für den Weihnachtstrucker beinhalten. Streng nach einer vorgegebenen Packliste packten 14 Mitarbeiter der AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH die Hilfspakete.

Von der IT bis zur Verrechnung waren nahezu alle Abteilungen vertreten und halfen so gut zusammen, dass sie in nur einer Stunde 100 Pakete gefüllt hatten.

„ Hut ab!“, staunte Denis Weber, Initiator der Johanniter-Aktion in Österreich, „die Mitarbeiter von AREALIS waren super vorbereitet. Wir bedanken uns für die Hilfe und die Spende im Wert von 2.700 Euro “.

„ Der gemeinsame Tag hat sehr viel Spaß gemacht und war für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung. Sicher wird sich der ein oder andere privat weiter engagieren, da es für alle ein persönliches Anliegen ist, hier zu helfen! “, so die Arealis-Mitarbeiter unisono.

Ehrenamtliche übergeben die Pakete persönlich!

Die Pakete werden von Ehrenamtlichen der Johanniter mit dem Weihnachtstrucker nach Rumänien gebracht und dort direkt an hilfsbedürftige Kinder, Waisen und Familien übergeben. Denn vor allem in den ländlichen Gebieten ist die Armut noch groß.

Helfen kann jeder!

Helfen kann jeder, Privatpersonen ebenso wie Firmen, Vereine, Schulen! Und so geht´s:

Lebensmittel entsprechend der Packliste einkaufen und ein kleines Geschenk, wie Malstifte, ein Malheft oder ein Buch in einen Karton verpacken. In der Zeit von 26. November bis 19. Dezember können die Pakete bei den Sammelstellen der Johanniter abgeben werden.

So kann jeder helfen, ein wenig Not zu lindern!

Nähere Informationen unter:

www.johanniter.at/weihnachtstrucker

Presse für die Medienarbeit finden Sie unter:

www.johanniter.at/fotodownload/arealis

