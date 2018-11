Favoriten: Buch-Präsentation „Das kuhäugige Kamel“

Wien (OTS/RK) - In der Heimstätte des Vereines „Kultur 10“, dem gemütlichen „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38), wird der Autor Gerhard Blaboll am Freitag, 30. November, ab 18.00 Uhr, sein neues Buch „Das kuhäugige Kamel“ vorstellen. Der Band aus dem „Löcker Verlag“ enthält 20 kurze Erzählungen, in denen der Verfasser „mit ironischem Blick“ über Begebenheiten im Nahen Osten Auskunft gibt. Der von TV, Rundfunk, Film und Theater bekannte Günter Tolar trägt an dem Abend Auszüge aus der Publikation vor. Der Eintritt zur Buch-Präsentation (ISBN 978-3-85409-911-6, 280 Seiten, 22 Euro) mitsamt anschließender Lesung ist frei. Ingrid Merschl (Gesang) und Irina Nikolayeva (Klavier) umrahmen den Abend mit einem bunten Melodienreigen.

Konzert-Nachmittag „Klassik mit den Kropfitsch’s“

Anhängerinnen und Anhänger der klassischen Musik erwartet am Sonntag, 2. Dezember, ab 16.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ in der Hasengasse 38 ein wirklich reizvolles Klangerlebnis. Unter dem Titel „Klassik mit den Kropfitsch’s“ bringt der exzellente Pianist Johannes Kropfitsch ein ansprechendes Klassik-Programm zu Gehör. Darbietungen begabter Kinder dieses Lehrenden an der „Privatuniversität der Stadt Wien ‚Musik und Kunst‘(MUK)“ und von Studierenden runden das festliche Konzert ab. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikschutz“). Mehr Informationen über beide Veranstaltungen: Telefon 0676/534 69 89. Mitteilungen an den Verein „Kultur 10“ per E-Mail:

waldmuellerzentrum@chello.at.

