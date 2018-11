LR Schleritzko: „Blau-Gelber Teil der Rad-Langstrecke Süd ist fertiggestellt“

650.000 Euro von Land und Gemeinde Leopoldsdorf für Radverbindung in die Bundeshauptstadt

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit der Eröffnung des Niederösterreichischen Teils der Rad-Langstrecke Süd von Leopoldsdorf Richtung Wien nähert sich ein Projekt dem Ende, welches das Radfahren im Großraum Wien noch attraktiver machen soll. „Die Radstrecke lädt dazu ein das Auto stehen zu lassen und mit dem Rad nach Wien zu pendeln. Wenn schon nicht bis zum Karlsplatz, wo die Route endet, dann doch zumindest bis zum nächsten U-Bahn-Anschluss in Oberlaa bzw. Neulaa“, erläutert Niederösterreichs Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

„Die Förderung des Radverkehrs ist uns ein großes Anliegen, denn wer selbst in die Pedale tritt hält nicht sich, sondern auch die Umwelt fit“, so der Landesrat. Deshalb haben das Land Niederösterreich und die Gemeinde Leopoldsdorf auch tief in die Taschen gegriffen. Insgesamt 650.000 Euro wurden hier investiert.

„Wichtig war uns auch die Vernetzung. Durch die Anbindung an das ‚NÖ Radl-Grundnetz‘ könnte man von der Wiener Innenstadt über Baden bis nach Wien radeln“, weiß Schleritzko. Gute Anbindungen, vor allem an ÖV-Knotenpunkte, würden etwa dafür sorgen, dass noch mehr Pendlerinnen und Pendler das Rad als Verkehrsmittel wählen würde. Aber schon jetzt treten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher fleißig in die Pedale. Pro Woche legen sie etwa 8 Millionen Kilometer mit dem Rad zurück.

Auf Wiener Seite will man noch im Dezember mit den notwendigen Arbeiten an der Rad-Langstrecke Süd fertig sein. Die beiden Routen in den Norden und den Westen der Stadt sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Weitere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at

