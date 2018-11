Wirecard führt u.a. Alipay beim Traditionsunternehmen Faber-Castell ein

Wirecard verzeichnet mit chinesischen Bezahlmethoden bei einzelnen Händlern bis zu 10 Mio. EUR Transaktionsvolumen pro Monat

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, hat gemeinsam mit seinem Partner Safety Tax Free das deutsche Traditionsunternehmen Faber-Castell als Kunden für die Integration von chinesischen Payment-Lösungen, darunter Alipay, gewonnen. Wirecard stellt Faber-Castell, einem der weltweit führenden Anbieter von Schreib- und Zeichengeräten, einen volldigitalisierten Zahlungsansatz für die beliebtesten chinesischen Bezahlmethoden bereit.

Durch die Partnerschaft profitieren einerseits chinesische Kunden, die in Faber-Castell-Markenshops in Deutschland ab sofort wie in ihrer Heimat bezahlen können, kein Geld wechseln müssen und darüber hinaus besondere Angebote und Coupons nutzen können. Noch dazu ist die Einführung voll digitalisierter Bezahloptionen lukrativ für Händler und Anbieter. So verzeichnet Wirecard mit chinesischen Bezahlmethoden bei einzelnen Händlern pro Monat ein Transaktionsvolumen von bis zu 10 Mio. EUR.

Faber-Castell, im Jahr 1761 gegründet, ist eines der ältesten Industrieunternehmen der Welt und seit neun Generation in Familienbesitz. Die digitale Bezahllösung wird zunächst in den vier Markenshops von Faber-Castell gestartet: in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg sowie im Shop am Schloss Stein nahe Nürnberg. Dank der Digitallösung von Wirecard profitieren chinesische Kunden per Safety Tax Free auch von höheren Mehrwertsteuer-Rückerstattungsraten.

Chengyuan Zhai, Gründer und Geschäftsführer von Safety Tax Free: "Die gemeinsame Lösung mit Wirecard akzeptiert mobile Bezahlmethoden wie Alipay und ermöglicht den Shoppern aus China, digitale und vollständig ausgefüllte Mehrwertsteuer-Rückerstattungsformulare mit nur einem Klick zu erhalten. Dadurch fallen das handschriftliche Ausfüllen der Tax-Refund-Formulare sowie das langwierige Anstehen am Flughafen für die Auszahlung komplett weg. So sind die Kunden um ein Vielfaches schneller als mit der traditionellen Methode und der Betrag wird innerhalb von wenigen Tagen direkt in der Landeswährung - ohne Wechselkosten - beispielsweise auf das gewünschte Alipay-Konto überwiesen, was die Kundenzufriedenheit nochmals erhöht."

Catharina Tiede, Head of Partner Management Consumer Goods bei Wirecard, fügt hinzu: "Chinesen sind Weltmeister im Reisen und daher ist das Potenzial für Faber-Castell und andere europäische Einzelhändler enorm. Wir freuen uns, die Traditionsmarke Faber-Castell dabei zu unterstützen, einen Schritt in Richtung digitalisiertes Bezahlen zu machen, indem wir die Markenhops mit unserer fortschrittlichen, praktischen Bezahllösung ausstatten."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Faber-Castell:

Mit 2,4 Milliarden Blei- und Farbstiften ist Faber-Castell der älteste und größte Hersteller von holzgefassten Stiften sowie einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Produkten zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten. Faber-Castell besitzt Fertigungsstätten in neun Ländern, Vertriebsgesellschaften in 23 Ländern sowie Handelsvertretungen in über 120 Ländern.

Über Safety Tax Free:

Safety Tax Free wurde 2016 von chinesischen Absolventen der Technischen Universität München mit dem Ziel gegründet, den komplizierten Steuerrückerstattungsprozess zu digitalisieren und zu vereinfachen. In dem Rahmen wurde eine praktische mobile Anwendung entwickelt, mit der chinesische Kunden Wartezeiten am Flughafen und Bürokratie am Point of Sale vermeiden können und ihren Refund komfortabel über das Smartphone erhalten. Für den Einzelhandel ist unsere Lösung um mobiles Bezahlen und chinaspezifisches Marketing erweiterbar, sodass die sprachlichen und technischen Schwierigkeiten beim Shopping in der fremden Umgebung überwunden werden können. Unsere Lösung wurde bereits mit dem Union Pay International, dem BayStart Up Munich Business Plan Contest 2017 sowie dem Chinese Tourists Welcome Award in der Kategorie Internet and Media ausgezeichnet und ist mittlerweile bei mehr als 2.000 Einzelhändlern im Einsatz.

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz @ wirecard.com



Faber-Castell-Medienkontakt:



Faber-Castell AG

Tel.: +49 (0)911 9965 5538

E-Mail: press-office @ faber-castell.de



Medienkontakt Safety Tax Free:



Safety Tax Free GmbH

Sarah Buchwieser

Tel.: +49 (0) 89 1225 7317

E-Mail: info @ safetytaxfree.com