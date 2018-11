ARBÖ: Unfall mit 11 Fahrzeugen auf Südosttangente! Über 12 km Stau und 1 Stunde Wartezeit!

Die neue Woche beginnt mit einem derzeit 12 km langen Stau auf der meistfrequentierten Autobahn Österreichs.

Wien (OTS) - „Um ca. 6:45 Uhr erreichen uns Informationen, dass es einen Unfall auf der Südosttangente (A23) in Fahrtrichtung Norden gab. Involviert sind hierbei gleich 11 Fahrzeuge und nach ersten Infos soll es auch mehrere Verletzte geben“, warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst am Montagmorgen.

Passiert ist der Unfall auf der Tangente in Richtung Kagran zwischen Favoriten und der Abfahrt Handelskai. Der ganz linke Fahrstreifen ist weiterhin gesperrt und auch auf den Ausweichstrecken muss mit mindestens 30 Minuten Wartezeit gerechnet werden. So wurden bereits beim ARBÖ Informationsdienst Verzögerungen auf der Ostautobahn (A4) am Weg nach Wien (30 min) gemeldet, auf der Donauuferautobahn (A22) in Richtung Tangente (20 min) und auch auf der Wiener Nordrandschnellstraße (S2) in Fahrtrichtung Südosttangente (30 min).

„Es lässt sich derzeit noch nicht einschätzen, wie viel Zeit die Aufräumarbeiten in Anspruch nehmen werden. Die Wartezeiten werden aber derzeit von Minute zu Minute länger und auch die Staulänge steigt im Sekundentakt. Eine denkbar ungünstige Situation für viele Pendler, da ausgerechnet heute sehr viele Menschen auf das eigene Fahrzeug umgestiegen sind, da wegen dem ÖBB Streik mit Zugausfällen zu rechnen ist“, so der Verkehrsexperte abschließend.

