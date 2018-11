Olischar/Schwarz: Gewalt an Frauen und Mädchen ist nicht tolerierbar

Tägliche Gewalt traurige Tatsache – Angsträume beseitigen und Zufluchtsorte schaffen

Wien (OTS) - „Es ist leider traurige Tatsache, dass es täglich zu Gewalt und Übergriffen gegen Frauen und Mädchen kommt – quer durch alle Gesellschaftsschichten. Egal ob im häuslichen Umfeld, in der Öffentlichkeit oder auch im Internet – Gewalt jeglicher Art ist inakzeptabel und nicht tolerierbar in unserer Gesellschaft“, so Klubobfrau Elisabeth Olischar und ÖVP Wien Frauensprecherin Sabine Schwarz anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Auch wenn Wien an sich eine sichere Stadt ist, so sei es wesentlich, potentielle Angsträume im öffentlichen Raum zu beseitigen. Es geht um die Steigerung des objektiven sowie subjektiven Sicherheitsgefühls, insbesondere für Frauen. Doch auch im privaten Umfeld sind psychische wie auch physische Gewalt ein Thema. Schwarz hebt dabei das bald entstehende fünfte Frauenhaus hervor: „Gerade in schwierigen und problematischen Situationen ist es erforderlich, dass Frauen entsprechende Möglichkeiten zur Ruhe und Zuflucht geboten werden. Wir haben das Frauenhaus im Herbst vergangenen Jahres gefordert, dass es nun bereits in Planung ist, ist sehr begrüßenswert.“

