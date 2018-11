SPÖ-Bundesparteitag (1) – Heinisch-Hosek: Gewaltschutz geht uns alle an

SPÖ-Parteitag sendet starkes Signal gegen Gewalt an Frauen

Wels (OTS/SK) - „Gewaltschutz geht uns alle an. Darum ist es wichtig, dass die Delegierten und Gäste des Bundesparteitags heute so ein starkes Signal gegen Gewalt an Frauen senden“, sagte SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek anlässlich des heutigen Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. Alle Delegierten und Gäste sind mit Buttons ausgestattet, die den Slogan „Gewaltschutz geht uns alle an“ tragen. „Das sind hunderte Frauen und Männer, die damit BotschafterInnen gegen Gewalt sind“, so Heinisch-Hosek weiter. ****



Schätzungen zufolge ist jede fünfte Frau in Österreich einmal in ihrem Leben von Gewalt in ihrem nahen sozialen Umfeld betroffen. Unter dem Motto „Gewaltschutz geht uns alle an“ machen die SPÖ-Frauen im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt vom 25. November bis 10. Dezember Aktionen in ganz Österreich.



„Es braucht Mut, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien. Frauen sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Österreich hat ein dichtes Netz an Hilfseinrichtungen. Frauenhäuser geben Schutz. Die gesetzlich eingerichteten Gewaltschutzzentren bieten Unterstützung und Beratung. Diese wichtigen Einrichtungen wollen wir SozialdemokratInnen auch finanziell, weiter ausbauen“, so Gabriele Heinisch-Hosek abschließend. (Schluss) eb



