ORF SPORT + mit der Sendung „Fußball“ (15. Runde)

Am 26. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 26. November 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Skisprung-Weltcup Einzel in Ruka um 19.00 Uhr, von der Herren-Abfahrt in Lake Louise um 21.30 Uhr und vom Freestyle-Slopestyle-Weltcup in Stubai um 22.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie „Fußball“ (15. Runde, der Samstag um 20.15 Uhr, der Sonntag um 20.50 Uhr).

Alle Spiele, alle Tore, die wichtigsten Szenen und aktuelle Interviews der jeweiligen Bundesliga-Runde sowie jene aus der 2. Liga zeigt ORFeins kompakt immer samstags und sonntags um 19.20 bzw. 19.15 Uhr in der ORF-„Fußball“-Sendung. ORF SPORT + wiederholt die beiden „Fußball“-Sendungen vom Wochenende immer am Montag zur besten Sendezeit.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 23. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

