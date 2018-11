Styria Content Creation launcht JoomBoosTV Magazin

„Österreichs 1. Social Media Magazin“ zum ersten Mal am 15.11. bei den Austrian Video Awards präsentiert

Wien (OTS) - JoomBoosTV Österreich, die Videoplattform für lebenslustige, trendorienterte junge Männer und Frauen, und JoomBoosTV Lifestyle mit Features von österreichischen YouTubern und Bloggern zu den Themen Freizeit, Reise, Food, Beauty & Co. haben gemeinsam ein neues Baby geboren – das JoomBoosTV Magazin: Österreichs erstes Social Media Magazin.

Das Printmagazin macht die Welt von JoomBoosTV endlich greifbar und komplettiert die 360-Grad-Welt von JoomBoosTV, die bisher schon über 300 Mio. Aufrufe auf YouTube, weit über 1 Mio. Reichweite wöchentlich auf Facebook, 73.000 Facebook-Abonnenten, 90.000 Besucher auf der Webseite und über eine eigene App verfügt.

Max Ratzenböck von JoomBoosTV Österreich erklärt zum Start: „Wir sind stolz darauf, mit dem JoomBoosTV Magazin Österreichs erstes Social Media Magazin zu launchen. Wir wissen natürlich, dass unsere Zielgruppe vor allem auf Video-Content steht, aber für manche Themen ist es einfach gut, etwas Haptisches in der Hand zu haben.“ Elisabeth Sas von JoomBoosTV Lifestyle stellt die Inhalte des Magazins vor: „Unsere Cover-Story dreht sich zum Beispiel darum, wie und ob man als YouTuber wirklich Geld verdienen kann. Und dass das oft belächelte Influencer-Sein wirklich ein Full-Time-Job ist. Ausbildung und Beruf sind generell Themen, die uns sehr am Herzen liegen. Deshalb haben wir auch einen großen Karriereteil im Magazin - aufbereitet für und genau zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe.“

Das JoomBoosTV Magazin richtet sich an junge Erwachsene, die in der Welt der digitalen Medien zuhause sind und zusätzlich mit Social-Media-Trends und Backgroundinfos versorgt werden wollen. Humorvolle 360-Grad-Kommunikation mit starkem Österreich-Bezug. Von jungen Menschen – für junge Menschen! Die 1. Ausgabe wurde erstmals bei den Austrian Video Awards am 15.11. verteilt und kann in der kostenlosen JoomBoosTV App bestellt werden.

Die Auflage des neuen 52-seitigen Magazins beträgt 35.000 Exemplare. Es wird an Schulen, in Einkaufszentren und bei Events an die Zielgruppe verteilt. Das nächste Heft erscheint im März 2019. Für 2019 sind vier Ausgaben geplant. Hier ein aktueller Clip zum Launch: https://www.youtube.com/watch?v=20dVlQfpMzk

JoomBoosTV & JoomBoosTV Lifestyle sind Produkte der Styria Content Creation – für eine junge Zielgruppe, die es liebt, sich von Video-Content unterhalten zu lassen. Das Highlight von JoomBoosTV sind die beliebten „Nachspielzeit reloaded“-Videos, bei denen Max Ratzenböck vorwiegend Sportlerinterviews in seinen Slang übersetzt - mit Reichweiten von weit über einer Million Views auf Facebook. Innerhalb eines Jahres hat es JoomBoosTV geschafft, zu einem der größten Influencer-Kanäle auf Facebook zu werden. Auf JoomBoosTV Lifestyle gibt es Videos von österreichischen YouTubern und Bloggern zu den Themen Freizeit & Reise, SFX & Beauty, Essen & Trinken und Gesundheit & Sport.

www.youtube.com/joomboostv und

www.youtube.com/joomboostvlifestyle

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und Content-Marketing-Agentur mit 45 Mitarbeitern in Wien und Graz. Dieser entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form. Mehr als 40 nationale und internationale Auszeichnungen für SCC-Projekte machen sie zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs.

