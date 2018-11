„Schmeckt perfekt“-Spezialwoche mit Haubenkoch Konstantin Filippou

Von 26. bis 30. November um 14.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das „Schmeckt perfekt“-Küchenteam präsentiert von Montag, dem 26., bis Freitag, den 30. November 2018, jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 in neuen Ausgaben interessante Rezeptideen und hilfreiche Tipps rund ums Kochen. Diesmal steht eine Woche lang Vier-Hauben-Koch Konstantin Filippou aus Wien in der „Schmeckt perfekt“-Küche und präsentiert täglich ein Gericht.

Montag, 26. November: Konstantin Filippou bereitet „Rote Rüben in Brombeersauce mit Joghurt“ zu und Paul Ivic serviert „Topinambur-Tatar mit Eigelb“.

Dienstag, 27. November: Konstantin Filippou zeigt sein Rezept für „Gemüseeintopf mit Zander“ und Richard Rauch kocht „Wildschwein-Dim-Sum“.

Mittwoch, 28. November: Konstantin Filippou bereitet „Sepia mit Kritharaki und Artischocken“ zu, Andreas Döllerer zeigt sein Rezept für eine österreichische Süßspeise „Kipferlkoch mit Butterreis“.

Donnerstag, 29. November: Konstantin Filippou präsentiert „Ente mit Kumquat und Pak Choi“ und Eveline Wild bereitet „Gebrannte Mandeln mit Karamellkaffee“ zu.

Freitag, 30. November: Zum Abschluss der „Schmeckt perfekt“-Woche kocht Konstantin Filippou „Reis mit Meeresfrüchten“ und Heinz Reitbauer bereitet „Gebratenen Zander mit Kohl und Herbsttrompeten“ zu.

Alle Informationen zur Sendung sind auch unter http://tv.ORF.at/schmecktperfekt abrufbar, die Rezepte sind unter http://extra.ORF.at und in der „ORF nachlese“ zu finden.

