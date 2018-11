ORF SPORT + mit den Highlights von der Rallye W4 2018

Am 22. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 22. November 2018, in ORF SPORT + sind das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2018/2019 (Levi) um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Leichtathletik-Meeting in Ried 2018 um 19.30 Uhr, von der Rallye W4 2018 um 20.15 Uhr und von der Volleyball-EM-Qualifikation der Herren Österreich – Kroatien um 20.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Ex-Staatsmeister Hermann Neubauer feierte bei der ersten Rallye W4 seinen ersten Sieg im Waldviertel. 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine tolle Stimmung, ein dramatischer Verlauf für eine hochspannende Veranstaltung. Hinter Neubauer komplettierten zwei ausländische Starter das Podest. David Botka aus Ungarn holte Platz zwei. Tomas Kurka aus Tschechien konnte sich als Dritter feiern lassen. Als zweitbester Österreicher platzierte sich Andreas Aigner auf den ausgezeichneten vierten Platz.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 21. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at