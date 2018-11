20. Bezirk: Ikebana-Schau und Beschwerdechor-Abend

Hübsche Gestecke (22.11.), Lieder zum Gedenkjahr (26.11.)

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Sogetsu Vienna Study Group“ lädt zur „16. Ikebana-Ausstellung“ im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) ein. Am Donnerstag, 22. November, nimmt der Bezirksvorsteher des 20. Bezirkes, Hannes Derfler, um 19.00 Uhr, gemeinsam mit einem Repräsentanten der Botschaft von Japan die Eröffnung der Gestecke-Schau vor. Dann sind die kunstvollen Pflanzen-Arrangements am Freitag, 23. November (10.00 bis 19.00 Uhr), sowie am Samstag, 24. November (10.00 bis 15.00 Uhr), bei freiem Eintritt zu besichtigen. Ikebana-Vorführungen am Samstag (11.00 bis 13.00 Uhr) ergänzen die Präsentation. Am Montag, 26. November, meldet sich im Festsaal im Amtshaus am Brigittaplatz 10 die Gesangsformation „Wiener Beschwerdechor“ zu Wort. Beginn des Konzerts mit dem Motto „...aber wer, bitte sehr, beißt den letzten Hund?“ ist um 20.00 Uhr. Das Zuhören ist kostenlos.

Die Gemeinschaft „Wiener Beschwerdechor“ widmet sich im Rahmen dieser künstlerisch-gesanglichen Intervention nicht unkritisch dem Gedenkjahr 2018. Organisator des Konzerts ist der Kultur-Verein „Zwischenraum“. Der Bezirk fördert die Ikebana-Schau und den Chor-Abend. Auskünfte über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtsgebäude auf dem Brigittaplatz 10 erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 20 110. Beantwortung von Fragen per E-Mail: post @ bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Ikebana-Schule „Sogetsu Vienna Study Group“:

www.sogetsu-vienna.at

Wiener Beschwerdechor:

www.wienerbeschwerdechor.at/

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

