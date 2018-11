Nationalrat - Schieder kritisiert "feige Außenpolitik" der Regierung

Wien (OTS/SK) - Der außenpolitische Sprecher und stellvertretende Klubobmann der SPÖ, Andreas Schieder, wirft der Regierung eine "totale Abkehr von der erfolgreichen österreichischen Außenpolitik" vor. In der Diskussion über den UN-Migrationspakt im Nationalrat sagte Schieder, Österreich habe in den vergangenen Jahrzehnten als Vermittler gewirkt und dabei eine politische Kraft entfaltet, "die auf dem Verhandlungsweg Weltpolitik gestaltet hat". Davon sei nichts mehr übrig: "Was Kurz macht, hat mit Außenpolitik nichts zu tun." ****

Schieder hält es für unredlich und unsauber, dass ÖVP-Kanzler Kurz unvermittelt den UN-Migrationspakt abgelehnt hat. Vor ziemlich genau einem Jahr hat Kurz bei der UN-Vollversammlung noch ganz anders geklungen. Dort hat der damalige Außenminister es ausdrücklich begrüßt, "dass die Vereinten Nationen einen Migrationspakt und einen Flüchtlingspakt entwickeln und so sicherstellen, dass es einen koordinierten internationalen Zugang zu diesen Themen gibt".

Schieder hält es für einen schweren Fehler der Regierung Kurz, dass sie sich vom Multilateralismus abwendet. Österreich ist seit den 1970er Jahren UN-Sitz; dass wir das geworden sind, sei kein Zufall, sondern das Ergebnis einer auf Vermittlung setzenden Außenpolitik.

"Migration ist ein weltweites Problem. Ich will, dass die negativen Auswirkungen der Migration in Österreich nicht ankommen", sagte Schieder. Und genau deswegen sei die internationale Zusammenarbeit so wichtig und deswegen sei die Abkehr von Kurz vom UN-Migrationspakt um des Koalitionsfriedens willen so kurzsichtig. Schieder: "Das ist keine Außenpolitik, die sich den Namen verdient, das ist eine feige Außenpolitik." (Schluss) mb/wf/mp

