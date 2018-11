Duzdar/Feichtinger fordern breite Beteiligung statt Arbeit im stillen Kämmerchen

SPÖ-Energie- und Umweltsprecher kritisieren Bundesregierung in Sachen Nationalen Energie- und Klimaplan: „Missachtung von demokratischen und rechtsstaatlichen Prozessen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecherin Muna Duzdar und SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger kritisieren die Regierung für ein neuerliches Beispiel der Missachtung von demokratischen und rechtsstaatlichen Prozessen und Beteiligungsmöglichkeiten in Sachen Erstellung des Nationalen Energie- und Klimaplans: „Statt einer breiten Beteiligung von Stakeholdern, Parlament und NGOs zieht sich die Bundesregierung wieder einmal ins stille Kämmerchen zurück und stellt die Betroffenen vor vollendete Tatsachen“, so Duzdar am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Eine breite Diskussion über die Ziele und Maßnahmen der Nationalen Energie- und Klimapläne ist angesichts der dramatischen Klimaveränderungen dringend notwendig. Ich appelliere an die Regierung diese Chance nicht vorbeiziehen zu lassen“, so Feichtinger. ****

Die SPÖ hat daher in der heutigen Nationalratssitzung einen Entschließungsantrag eingebracht, der die Umweltministerin auffordert, für einen „breit angelegten Diskussionsprozess über den Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans zu sorgen und dem Nationalrat darüber Bericht zu erstatten“. Hintergrund dafür ist, dass die Europäische Union von jedem Mitgliedstaat bis 31.12.2018 einen Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans verlangt. Darin sollen Ziele, Vorgaben und Beiträge zu den fünf Dimensionen der Energieunion enthalten sein.

„Es würde der österreichischen Regierung nicht schlecht anstehen, die Governance-Verordnung ernst zu nehmen, die sagt, dass „der Öffentlichkeit früh und wirksam Gelegenheiten geboten werden, an der Ausarbeitung der Planentwürfe gemäß Artikel 9 mitzuwirken“, so Feichtinger. „Leider hat es die Bundesregierung bisher verabsäumt, einen entsprechenden Stakeholder-Prozess aufzusetzen. Immerhin haben wir schon November, am 31.12.2018 ist es - wie wir wissen - schon zu spät“, so Duzdar, die angesichts des engen Zeitrahmens eine qualitätsvolle Diskussion für „unwahrscheinlich“ hält. (Schluss) up/rm/mp

