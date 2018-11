Hohe Spritpreise: Umstieg auf Öffis spart hunderte Euro im Jahr

Jahreskarte rentiert sich schon bei kurzen Strecken

Wien (OTS) - Tanken ist an den heimischen Zapfsäulen so teuer wie zuletzt 2014. Experten erwarten, dass der Ölpreis mittelfristig sogar noch weiter steigen wird. Daher lohnt sich der Umstieg vom Auto auf die Öffis derzeit besonders. Während Treibstoffe im Oktober um 16 Prozent teurer als im Vorjahr geworden sind, ist der Preis für die Wiener-Linien-Jahreskarte bei Einmalzahlung seit 2012 unverändert. Gerade bei längeren Strecken kann die Ersparnis durch den Umstieg auf Bus, Bim und U-Bahn mehr als 800 Euro im Jahr betragen: Wer etwa in Oberlaa wohnt und in der Donaucity arbeitet, verbraucht alleine Sprit im Wert von rund 1.200 Euro jährlich. Wer in die Wiener Linien umsteigt, zahlt für das mehr als 1.000 Kilometer lange Netz gerade einmal einen Euro am Tag. Schon bei einer täglichen Strecke von rund acht Kilometern (beispielsweise von Mariahilf zum Stadion) rentiert sich die Fahrt mit den Öffis, da allein die Spritkosten von 380 Euro über dem Preis der Jahreskarte liegen. Zusätzlich verursacht ein Auto durch Anschaffung oder Leasing, Vignette, Parkpickerl, Versicherung und Reparaturen hohe Kosten.

Jeder Fahrgast sorgt für saubere Luft, weniger Lärm und spart dabei Geld

Mit dem Jahresticket wird nicht nur die eigene Geldbörse, sondern auch die Umwelt geschont. Der Autoverkehr verursacht in Wien 15-mal so viel CO2 wie die Öffis. Der Grund dafür: Dank Straßenbahn und U-Bahn sind bereits rund 80 Prozent der Wiener-Linien-Fahrgäste elektrisch unterwegs. Auch zwei innerstädtische Buslinien werden bereits vollständig mit E-Bussen betrieben. Die U-Bahn nutzt zudem den begrenzten Platz in der Stadt optimal: Während ein PKW im Schnitt nur 1,2 Personen transportiert, passen rund 900 in eine U-Bahn. Um dieselbe Anzahl an Menschen durch die Stadt zu bewegen, wären 750 PKW notwendig. Das entspricht einer Kolonne von etwa drei Kilometer Länge. Würden alle Wiener und Wienerinnen ihre Wege öffentlich zurücklegen, könnten rund 500 Hektar, also etwa dreimal die Fläche der Alten Donau, für Parks und Spielplätze verwendet werden. Wären hingegen alle mit Autos unterwegs, müsste die Verkehrsfläche in Wien verdreifacht werden.

Wien ist Öffi-Champion in Europa

2018 erzielten die Wiener Linien zum fünften Mal in Serie einen neuen Stammkundenrekord, dank günstiger Jahreskarte und stetigem Ausbau von Angebot und Service. Erst kürzlich feierten die Wiener Linien die 800.000ste Jahreskartenbesitzerin. Zum Vergleich: 2017 waren rund 702.000 PKW in Wien zugelassen. Wien ist damit die einzige europäische Hauptstadt, wo es deutlich mehr Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr als angemeldete PKW gibt.









