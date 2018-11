Fliegende Galerie und VHS starten Wettbewerb für unbekannte KünstlerInnen

Bislang unentdeckte Genies der bildenden Künste sollen so zu mehr Bekanntheit gelangen.

Wien (OTS) - Das Ziel der Fliegenden Galerie ist es, begabte bildende KünstlerInnen nach Kräften zu fördern. Gemeinsam mit der VHS Hietzing sucht sie die besten 25 unbekannten KünstlerInnen Österreichs.

Teilnehmen können alle, die der Meinung sind, ihre qualitativ hochwertigen Arbeiten seien bislang zu wenig beachtet und bewundert worden. Den 25 besten MalerInnen, BildhauerInnen, ZeichnerInnen oder VideoartistInnen winken eine Ausstellung von 29. Jänner bis 6. März 2019 in der VHS Hietzing (13., Hofwiesengasse 48) sowie die Aufnahme in einen eigens gestalteten Katalog. Eingereicht werden können bis zu drei Arbeiten, wobei Technik, Thema und Format freigestellt sind. Mit dem Wettbewerb „Unbekannt – und doch genial“ sind für die KünstlerInnen keinerlei Kosten verbunden. Es können alle in Österreich lebenden Personen ab 18 Jahren teilnehmen.

Interessierte können ein Mail mit ihrem Namen, ihrer Anschrift und aussagekräftigen Fotos ihrer Arbeiten an wettbewerb @ fliegendegalerie.at schicken. Aus diesen Bildern müssen sowohl die Art, als auch die Ausführung des Kunstwerkes deutlich hervorgehen. Videoarbeiten können mittels Dropbox- oder Youtube-Link an dieselbe Mailadresse geschickt werden. Die Werke werden von einer Fachjury ausgewählt.

Einsendeschluss ist der 30. November. Die GewinnerInnen werden schriftlich informiert und ersucht, ihre Kunstwerke für die Ausstellung anzuliefern.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

