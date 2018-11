AUVA: Kürzungen gehen zu Lasten der Prävention, der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit der Beschäftigten

Linz (OTS) - Vorbeugung ist ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger Gesundheitspolitik. Verletzungen und Erkrankungen vorab zu verhindern, anstatt sie nachher teuer zu behandeln, wendet nicht nur menschliches Leid ab, sondern spart auch erheblich betriebliche und gesamtgesellschaftliche Kosten. Die aktive Prävention in der Arbeitswelt ist eine österreichische Erfolgsgeschichte. Seit 1995 sank die Zahl der Arbeitsunfälle um beinahe 40 Prozent.

Die Pläne der Regierung, bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) einzusparen, lassen jedoch ein Abgehen vom erfolgreichen Weg befürchten und bedeuten massive Belastungen für Betriebe und Beschäftigte.

In einer Pressekonferenz am Montag, 26. November 2018, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, 5. Stock, Seminarraum 3 , wollen wir über mögliche Auswirkungen und Folgekosten der Regierungspläne informieren.

Unter dem Titel AUVA: Kürzungen gehen zu Lasten der Prävention, der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit der Beschäftigten stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AUVA-Zentralbetriebsratsvorsitzender DI (FH) Erik Lenz als Gesprächspartner zur Verfügung.

AUVA: Kürzungen gehen zu Lasten der Prävention, der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit der Beschäftigten

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AUVA-Zentralbetriebsratsvorsitzendem DI (FH) Erik Lenz

Datum: 26.11.2018, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

