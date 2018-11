Oö. Volksblatt: "Vier Minuten" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 21. November 2018

Linz (OTS) - Hätte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gestern vier Minuten Zeit zum Zuhören erübrigen können, müsste er in Sachen Kopftuchverbot an Volksschulen wohl anders argumentieren. Nicht grundsätzlich gegen diese Maßnahme zu sein, sie aber unter kasuistischen Verrenkungen dennoch abzulehnen, mag der politischen Konstellation als Oppositionspartei geschuldet sein, der schulischen Praxis trägt das aber nicht Rechnung.

Jedenfalls: Im Ö1-Morgenjournal hat gestern eine Wiener Volksschuldirektorin in einem knapp vierminütigen Beitrag verständlich und abseits aller Politik-Polemik erklärt, warum sie ein solches Kopftuchverbot für sinnvoll hält, auch wenn es nur wenige Fälle betreffe. Es sei „gut, dass wir eine Handhabe bekommen“, so die Pädagogin, es gehe um eine Rückendeckung durch eine gesetzliche Regelung. Das Kopftuch schränke — nicht zuletzt im Turnunterricht — die Bewegungsfreiheit ein, es sei heiß und es grenze deren Trägerinnen aus. Wesentlichste Bemerkung: Die Mädchen tragen ein Kopftuch nicht aus eigenem Willen, es gebe keine eigenständige Entscheidung.

Wer der Schule einerseits die Aufgabe zumisst, die anvertrauten Kinder zu mündigen Bürgern zu bilden, kann nicht andererseits vor Fremdbestimmung die Augen schließen.

