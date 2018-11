CleanEquity® Monaco 2019 - Registrierung und Kollaborationen

London (ots/PRNewswire) - CleanEquity® Monaco wurde vor 12 Jahren von Seiner Durchlaucht des Fürsten Albert II. von Monaco & Mungo Park, Vorsitzender von Innovator Capital, gegründet. Am 14. und 15. März 2019 wird die Mission fortgesetzt, weltweit relevante, erstklassige und nachhaltige Technologieunternehmen zu ermöglichen und voranzutreiben.

Die CleanEquity®-Einheit von Innovator Capital wird über 600 Unternehmen und Technologien in Betracht ziehen, wovon 30 für die Präsentation bei der Veranstaltung ausgewählt werden. Das Publikum wird finanzielle, strategische, souveräne, Unternehmens- und Familieninvestoren, etablierte Industrievertreter, Regierungsvertreter, Endbenutzer und internationale Handelsmedien umfassen. Die ausgewählten Unternehmen müssen ein hohes Maß an Managementfähigkeit und -integrität erfüllen und eine einzigartige technologische Differenzierung vorweisen, die durch geistiges Eigentum geschützt ist sowie ein hohes globales Umsatzpotenzial.

In den letzten 11 Jahren haben 290 Unternehmen ihre Ideen und Produkte vor über 1.700 Teilnehmern präsentiert. Diese Unternehmen haben inzwischen fast zwei Milliarden Dollar erzielt.

Die ausschließlich mit Einladung zugängliche Konferenz bietet Erfindern und Unternehmern ein intimes und kollegiales Umfeld, um ihre Geschichten mit den Konferenzdelegierten zu teilen - wichtige Entscheidungsträger werden sie dabei unterstützen, ihre geschäftlichen und strategischen Ziele zu erreichen. Das bewährte Team von CleanEquity arbeitet effizient daran, die Einführungen und Besprechungen vor, während und nach der Konferenz zu ermöglichen.

Wir freuen uns über unsere Zusammenarbeit mit Covington & Burling LLP, die seit zehn Jahren besteht. Andrew Jack, Partner und Co-Vorsitzender der Covington & Burlings-Industriegruppe für saubere Energie und Klima, kommentierte:

"Im überladenen Kalender von Nachhaltigkeitskonferenzen und Investorenforen sticht die CleanEquity® Monaco als ein Schlüsselevent heraus, bei dem führende Unternehmer, Investoren und Berater in einem besonderen Rahmen zusammenkommen, um bei der Kommerzialisierung von Transformationstechnologien zusammenzuarbeiten und die nachhaltige Unternehmensführung auszubauen.

Wir von Covington sind stolz darauf, beide Aspekte von CleanEquity® zu unterstützen und zu fördern. Im zehnten Jahr des Sponsorings verpflichten wir uns, das ganze Jahr über eine engagierte Gruppe unserer hochrangigen Anwälte für Technologie, Politik und Transaktionen bereitzustellen, um CleanEquity®-Investoren zu finden und zu beraten und Unternehmen zu präsentieren. Auf der Konferenz entwickeln und vertiefen wir die Beziehungen zu diesen Investoren und Unternehmern und leiten ein Programm der "Covington CleanEquity Conversations", bei dem Konferenzteilnehmer in Gruppen für kuratierte Chatham House-Diskussionen aufgespaltet werden, die kritische Probleme hinsichtlich der Cleantech-Implementierung und -Vermarktung erörtern.

In einer zunehmend komplexeren und stärker reglementierten Welt haben Covington & Burling eine starke unternehmensweite Fähigkeit geschaffen, die unseren Kunden hilft, sich an der Schnittstelle von Recht und Politik zu orientieren. Diese Fähigkeit ist perfekt auf die dynamische Entwicklung des globalen Cleantech-Sektors abgestimmt und den Fokus von Events wie dem CleanEquity® Monaco. Die Transaktions- und Technologie-Kompetenz des Unternehmens kombiniert mit unserer Fähigkeit, bei den schwierigsten rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu beraten, führt zu konsistenten Ergebnissen für die Geschäfte unserer Kunden."

Wir freuen uns ebenso über unsere Zusammenarbeit das dritte Jahr in Folge mit Parkview International. Parkview International ist ein globales Immobilienentwicklungsunternehmen, das in den 50er Jahren gegründet wurde. Eines der jüngsten Projekte, Parkview Green in Peking, mit einer Fläche von 200.000 m², war das erste gemischt-genutzte Projekt in China, das mit der LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) in Platin ausgezeichnet wurde.

Parkview International denkt, dass wir eine Verantwortung haben, eine bessere Zukunft aufzubauen. Mit dem Sponsoring einer Veranstaltung wie der prestigeträchtigen Plattform von CleanEquity für innovative Technologien für erneuerbare Energien möchte Parkview International eine größere Rolle bei der Entwicklung dieses Wandels spielen.

Für weitere Informationen zur Teilnahme an der CleanEquity® Monaco 2019 benutzen Sie bitte die unten aufgeführten Kontaktinformationen oder besuchen Sie die Konferenz-Website: www.cleanequitymonaco.com

