Ehrungen durch Landeshauptmann Ludwig

Wien (OTS/RK) - Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig überreichte am Dienstag Ehrenzeichen des Landes Wien an verdiente Persönlichkeiten. Der Bauunternehmer Kommerzialrat Ing. Hans Pöcho erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, und Obersenatsrat i.R. Dipl.Ing. Roland Löffler erhielt das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien. An der Ehrung nahmen zahlreiche Gäste aus Stadtverwaltung und Wirtschaft teil.

Landeshauptmann Ludwig würdigte die Leistungen der beiden Persönlichkeiten für das Gemeinwesen in Wien und hob besondere Aufgaben hervor, wie bei Ing. Hans Pöcho die Revitalisierung historischer Gebäude und bei Dipl.Ing. Löffler die Zusammenarbeit mit den Gebietsbetreuungen, speziell in Ottakring zur Erneuerung und Attraktivierung des Viertels um den Brunnenmarkt.

Die beiden Geehrten bedankten sich beim Land Wien für die Auszeichnungen sowie bei ihren Weggefährtinnen und Gefährten für die Unterstützung.

Wichtige Lebensstationen der Geehrten:

Kommerzialrat Ing. Hans Pöcho, Bauunternehmer, war seit 1997 Geschäftsführer der HAZET-Bau. Nach der Eigentümerinsolvenz im Jahr 2013 übernahm Pöcho gemeinsam mit zwei anderen Baufirmen die HAZET-Bau und machte sich mit der Revitalisierung von prominenten Gebäuden wie Schloss Schönbrunn, Parlament oder Urania einen Namen. Das Unternehmen HAZET stellte weiters die Ost-Tribüne des Generali-Stadions und Bauten für die Austria-Akademie in Rekordzeit fertig. Hans Pöcho ist auch in der Sportförderung tätig und gehört dem „Club der Freunde des FK Austria Wien“ an.

Dipl.Ing. Roland Löffler, Obersenatsrat i.R., war ab 1992 im Rahmen der Magistratsdirektion-Stadtbaudirektion Wien für fünf Magistratsabteilungen tätig, bevor er die Leitung der damaligen MA 25-Stadterneuerung und technische Prüfstelle für Wohnbau übernahm. In den Jahren 2001 bis 2010 erfolgten unter seiner Ägide die Sanierung und Erneuerung des Brunnenmarktes und des Yppenplatzes im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring. Weiters wurde eine komplette Revision sämtlicher Flächenwidmungs- und Bebauungspläne für das gesamte Gebiet von Ottakring durchgeführt. (Schluss) du

