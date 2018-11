IGGÖ zu Buch: "Eure Gesetze interessieren uns nicht"

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich geht Behauptungen konsequent nach

Wien (OTS/IGGÖ) - Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich nimmt die Behauptungen im Buch "Eure Gesetze interessieren uns nicht!" von Shams Ul-Haq durchaus ernst, verweist aber darauf, dass in der Vergangenheit zahlreiche Studien, Publikationen und Reportagen von Politik und Medien präsentiert wurden, die letztendlich im Vorhinein darauf abgezielt haben, um jeden Preis Aufmerksamkeit zu erhaschen und die Grundlage für den populistischen Diskurs gegenüber Musliminnen und Muslimen in der Politik zu schaffen. "Klar ist, dass wir uns insbesondere die Kapitel im Buch, die Österreich betreffen, sehr genau ansehen werden. Vor allem geht es um Behauptungen betreffend Moscheeeinrichtungen in der Steiermark. Der Vize-Präsident der Glaubensgemeinschaft Esad Memic wird sich der Sache persönlich annehmen und unverzüglich mit den Nachforschungen beginnen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Darüber hinaus wird die Glaubensgemeinschaft mit dem Autor des Buches, Herrn Shams Ul-Haq in Kontakt treten, um mehr Informationen über die tatsächlichen Gegebenheiten zu erhalten", hält Olgun fest und ergänzt: "Wir werden einerseits die Sachlichkeit und journalistische Richtigkeit der Behauptungen im gegenständlichen Buch prüfen, andererseits rasch die tatsächlichen Umstände in diesen Moscheen eruieren. Sollten sich die Behauptungen erhärten und in diesen Gebetshäusern tatsächlich Inhalte transportiert werden, die den Rechtsstaat in Österreich unterwandern, so werden wir als Glaubensgemeinschaft sofort die nötigen Konsequenzen ziehen und diese Einrichtungen aus der Glaubensgemeinschaft ausschließen."

Die IGGÖ bekennt sich eindeutig zu den Grundwerten, Menschenrechten und Prinzipien in Österreich. "Für die IGGÖ ist es besonders wichtig, die Bedeutung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Souveränität Österreichs für Musliminnen und Muslime hervorzuheben. Für Vereinigungen und Einrichtungen, die versuchen diese Grundsätze zu unterwandern, ist kein Platz - weder in der Islamischen Glaubensgemeinschaft noch in Österreich", stellt Olgun klar und hält abschließend fest: "Um diese Werte noch fester in der muslimischen Community zu verankern, hat die IGGÖ heuer gemeinsam mit der Universität Graz und der KPH Graz einen vier-semestrigen Lehrgang mit dem Titel "Islamische Religionspädagogik im österreichischen Kontext" in der Steiermark gestartet. Die IGGÖ wird diesen eingeschlagenen Weg mit aller nötigen Konsequenz weiter verfolgen."

Rückfragen & Kontakt:

Ibrahim Olgun

Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich

office @ derislam.at