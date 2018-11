Inge Posch-Gruska und Gabriele Heinisch-Hosek eröffnen Fest für Kinderrechte

Heinisch-Hosek: Auch in Österreich gibt es noch viel zu tun

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heutigen Tages der Kinderrechte lud die Präsidentin des Bundesrates Inge Posch-Gruska in die Hofburg zum „Fest für Kinderrechte“. Nicht nur bei dem von den Kinderfreunden betreuten Programm standen die Kinder aus verschiedenen Kindergärten im Mittelpunkt. Auch die Eröffnungsreden waren an sie gerichtet. „Wir feiern den Tag der Kinderrechte schon zum fünften Mal im Parlament“, sagte Posch-Gruska, denn es gehe darum bei den Abgeordneten Bewusstsein zu schaffen und Expertise bereit zu stellen. Für die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende geht es beim Thema Kinderrechte vor allem um Respekt vor den Wünschen und Bedürfnissen von Kindern. „Auch in Österreich gibt es Kinder, die nicht genug zu essen haben, Kinder, bei denen die Wohnung nicht immer geheizt werden kann. Und darum ist es wichtig, dass wir hier im Parlament darüber diskutieren, wie wir das Leben für diese Kinder verbessern können“, so Heinisch-Hosek. ****

In einem Stationenbetrieb wurden den Kindern einige ihrer Rechte nähergebracht. Spielerisch erarbeiteten sie verschiedene Aspekte der UN-Kinderrechtskonvention. Auch für Kinder gilt, nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern. (Schluss) mr/ew/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at