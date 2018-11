Maßgebliche Erweiterung der hochmodernen Ressourcen für EMV und Wireless läutet weiteres Wachstum für UL in Großbritannien ein

Basingstoke, England (ots/PRNewswire) - UL, ein global aufgestelltes Unternehmen im Bereich Sicherheitsforschung, gab heute bekannt, dass es seine Kapazitäten und Fähigkeiten in Basingstoke, Hampshire, erweitert hat, um der wachsenden Nachfrage in Großbritannien nach Test- und Zertifizierungsdienstleistungen für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV bzw. Electromagnetic Compatibility, EMC) und Wireless gerecht zu werden. Die maßgebliche Investition macht Basingstoke zu einer der größten kommerziellen EMV- und Wireless Testanlagen in Großbritannien und erweitert die bestehenden Einrichtungen um rund 3437 Quadratmeter (37.000 Quadratfuß) auf das Dreifache ihrer bisherigen Größe, von denen ca. 1393 Quadratmeter (15.000 Quadratfuß) für EMV- und Wireless-Testing vorgesehen sind.

Ausbau bietet umfassende Servicelösungen in einem der größten kommerziellen EMV- und Wireless-Testlabors in Großbritannien, und ermöglicht schnelleren Marktzugang

Im Zuge des rasanten technologischen Fortschritts werden neue Entwicklungen wie 5G und Künstliche Intelligenz (KI) das Kaufverhalten der Verbraucher auch weiterhin erheblich verändern und Fragen zu Sicherheit und Interoperabilität noch drängender machen. Viele Unternehmen verlieren an Boden, wenn sie die neuen Normen, die eingeführt wurden, um den Fortschritt zu fördern und zum Schutz der Verbraucher beizutragen, nicht erfüllen können. Im Zuge dieser fortwährenden Entwicklungen entwickeln sich auch die Anforderungen der Kunden weiter. Der Ausbau von UL, der höhere Laborkapazität, kürzere Testprogramme sowie Automatisierung und höhere Frequenzen an einem einzigen Standort vereint, trägt diesem Bedarf Rechnung. Die erweiterten Dienstleistungen werden Unternehmen dabei unterstützen, sich im Tempo der heutigen Entwicklung behaupten zu können, ihre Produkte schneller und effizienter evaluieren zu lassen und vor allem ihre Vorlaufzeit in den globalen Märkten zu verkürzen.

UL bietet mit seiner Erweiterung sämtliche Zertifizierungsarten sowie Kompetenzen in allen Branchen, Technologien und Regionen gesammelt von einem einzigen Standort aus an, was den Unternehmen eine schnellere und effizientere Evaluierung ihrer Produkte ermöglicht, und gleichzeitig sicheren Lebens- und Arbeitsbedingungen Vorschub leistet.

"Wir haben hier eine weitere bedeutende Station bei der Entwicklung der UL-Compliance-Dienstleistungen in Großbritannien erreicht. Das erhebliche Investment in weitere Einrichtungen wird eine Servicelösung mit modernsten, kundenspezifischen Räumlichkeiten und anspruchsvoller Ausrüstung schaffen. Aufgrund der beobachteten enormen Nachfrage legen wir in Bezug auf Servicequalität noch weiter nach, und wir gehen davon aus, dass wir durch die Partnerschaft mit unseren Kunden wachsen und uns weiterentwickeln werden. Daraus ergeben sich gleichzeitig auch neue Stellenangebote in den Bereichen Technik, Vertrieb, Marketing, Finanzen oder Personalwesen". - Phil Davies, General Manager Consumer Technology for EMEA LA bei UL.

Durch die Nähe zum schnell wachsenden 'Tech-Korridor', der sich im Süden Englands entlang der M3 herausbildet, ist die UL-Anlage in Basingstoke ideal positioniert, um neue Talente für UL zu gewinnen und eng mit den Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre Produkte für die Überprüfungen vorzubereiten und notwendige regulatorische Auflagen zu erfüllen. Die Zahl der für UL in Basingstoke tätigen Experten wird nach Abschluss der Erweiterung auf 250 Mitarbeiter steigen.

Wenn Sie unsere Labors besuchen oder weitere Informationen über ULs Leistungsportfolio erhalten möchten, finden Sie uns online unter UL.com/basingstoke. Sie können uns auch gerne unter +44 1256 312 100 anrufen oder per E-Mail kontaktieren: CTECH.UK @ ul.com

Mehr zu unseren aktuellen Stellenangeboten finden Sie unter ul.com/aboutul/careers.

Informationen zu UL

UL fördert wissenschaftliche Lösungen für Anforderungen aus den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit sowie sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen überall auf der Welt. Das UL-Prüfzeichen schafft Vertrauen und ermöglicht die sichere Einführung neuer innovativer Produkte und Technologien. Wir alle bei UL teilen die Leidenschaft, die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Wir testen, inspizieren, prüfen, zertifizieren, validieren, beraten, schulen und wir unterstützen diese Aktivitäten mit Software-Lösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.UL.com/ctech

Michelle Press

UL

+1.847.664.1966

michelle.press @ ul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/medi a/325015/ul_enterprise_logo.jpg