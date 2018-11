Krenn: SPÖ soll sich Ruck geben und endlich Klarheit bei Integration und Schutz von Mädchen schaffen

ÖVP-Frauensprecherin: Wir wollen ein Miteinander

Wien (OTS) - Die SPÖ soll sich einen Ruck geben und endlich Klarheit im Themenbereich "Integration und Schutz von Mädchen" schaffen, hielt heute, Dienstag, die Frauensprecherin der neuen Volkspartei, Barbara Krenn, hinsichtlich der Aussagen von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda fest.

"Wir wollen keine Entwicklung von Parallel-Gesellschaften in Österreich, wie sie beispielsweise auch durch das Tragen eines Kopftuchs von Mädchen an Volksschulen entstehen können", begründet die Frauensprecherin die Ziele der Volkspartei. "Alle Mädchen sollen in Österreich die gleichen Entwicklungschancen haben", verwies Krenn in diesem Zusammenhang auf die Grundwerte und das Gesellschaftsbild in Österreich. "Nur, wenn Frauen gemeinsam auftreten, können sie gemeinsam viel erreichen. Das fängt schon in der Volksschule an. Aber Mädchen mit Kopftuch werden oftmals ausgegrenzt oder isoliert und das wollen wir nicht. Wir wollen vielmehr ein Miteinander", so Krenn.

"Mag sein, dass Drozda für dieses sensible Thema kein Gespür hat, aber die erste Parteivorsitzende der SPÖ darf diesem frauenrechtlichen Anliegen doch keine Absage erteilen", schloss Krenn.

