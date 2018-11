Anästhesisten fordern neue Wertediskussion: Manifest für eine menschlichere Medizin

Anästhesisten Jahrestagung in Villach – Drohender Anästhesisten-Mangel – Experten begrüßen Reform der Notarzt-Ausbildung

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Zurück zum Ursprung“ findet vom 22. bis 24. November 2018 in Villach die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) – AIC 2018 statt. Diskutiert werden aktuelle Themen aus den Bereichen Anästhesie, Intensiv-, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin. Mit einem neuen Manifest tritt die Fachgesellschaft für eine menschlichere Medizin ein und fordert eine neue Wertediskussion.

Steigender Bedarf an Anästhesisten, Pensionierungswelle, zu wenig Nachwuchsförderung: Österreich steuert auf einen veritablen Mangel an Anästhesisten zu, warnen ÖGARI-Experten. Begrüßt wird von ihnen die aktuelle Novelle des Ärztegesetzes, die langjährige Forderungen der ÖGARI nach einer Verbesserung von Ausbildung und Qualifikation von Notärzten aufgreift. Nach großen chirurgischen Eingriffen ist eine intensivmedizinische Nachbetreuung unabdingbar, sie senkt die Sterberate deutlich. Noch gibt es zu wenig Betten in Übergangsbereich zwischen OP bzw. Intensiv- und Normalstation, die ÖGARI fordert einen Ausbau davon "Intermediate Care"-Betten. Schmerzen nach chirurgischen Eingriffen werden immer noch unterschätzt und ungenügend behandelt.

In der Folge können sie zu chronischen Leiden werden. Risikofaktoren für eine Schmerzchronifizierung sollten rechtzeitig identifiziert werden, damit gezielt gegengesteuert werden kann. Wichtig ist die aktive Einbindung von Patienten in die postoperative Schmerztherapie.



Mehr Informationen und ausführliche Expertenstatements: https://www.bkkommunikation.com/de/presse-service/pressetexte/

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

ÖGARI-Pressestelle

B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung

Dr. Birgit Kofler

kofler @ bkkommunikation.com; 01 3194378; 0676 6368930