Nehammer zu Antisemitismuskonferenz: Der Kampf gegen Antisemitismus und Antizionismus darf niemals aufhören

Wien (OTS) - „Die jüdische Kultur ist ein fester Bestandteil der Identität Österreichs und der Europäischen Union. Wir müssen daher den Kampf gegen Antisemitismus und Antizionismus gemeinsam und entschlossen weiterführen“, sagt VP-Generalsekretär Karl Nehammer anlässlich der Antisemitismuskonferenz in Wien.



Nehammer weiter: „Leider gibt es heutzutage in Österreich und anderen europäischen Mitgliedsstaaten noch immer gewalttätige Übergriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Diese Konferenz ist daher ein wichtiger Schritt hin zum gemeinsamen Ziel, Freiheit und Sicherheit für die jüdische Gemeinde in Österreich und Europa zu garantieren“, so der VP-Generalsekretär.



Nehammer mahnt darüber hinaus Wachsamkeit bei Antisemitismus unter Zuwanderern ein: "Die Israelitische Kultusgemeinde hat in der Vergangenheit des Öfteren auch vor Fällen von Antisemitismus, antisemitischen Haltungen bzw. Radikalisierung unter Flüchtlingen gewarnt. Speziell hier müssen wir als Politik wachsam sein. Hier darf es keine Toleranz geben."



