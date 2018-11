Mahler-Festival 2020: Globaler Verkauf des 10-Tage-Passes beginnt

Am Dienstag, dem 20. November 2018, beginnt der Verkauf des globalen 10-Tage-Passes für die Sinfonie-Konzerte des Mahler-Festivals 2020 in der im Royal Concertgebouw in Amsterdam . Das Festival findet vom 8. bis 17. Mai 2020 statt. Es ist das dritte große Tribut des Royal Concertgebouw für Gustav Mahler . Im Jahr 2020 sind es genau 100 Jahre seit dem ersten Mahler-Festival in Amsterdam, das zur Feier des 25-jährigen Management-Jubiläums von Willem Mengelberg, dem ehemaligen Chefdirigent des Royal-Concertgebouw-Orchesters, veranstaltet wurde. Das zweite Mahler-Festival fand im Jahr 1995 statt.



Simon Reinink, Managing Director des Royal Concertgebouw: "Wir sind stolz darauf, dieses dritte Mahler-Festival zu präsentieren. Ein Jahrhundert nach dem ersten Mahler-Festival. Es wird ein unvergleichliches Festival werden. Die besten Orchester und Solisten der Welt kommen nach Amsterdam, um Mahlers Symphonien zehn Tage lang zu feiern."



Sechs internationale Top-Orchester



Das Mahler-Festival im Jahr 2020 wird sehr umfangreich werden. Das Programm umfasst Aufführungen aller zehn Symphonien von Gustav Mahler, gespielt von unter anderem den internationalen Spitzenorchestern, die damals von Gustav Mahler selbst dirigiert wurden und die zum ersten Mal in Amsterdam zusammen spielen werden: Die New Yorker Philharmonic unter Chefdirigent Jaap van Zweden, die Wiener Philharmoniker unter Daniel Barenboim, die Berliner Philharmoniker unter Chefdirigent Kirill Petrenko und das Royal-Concertgebouw-Orchestra. Das Gustav-Mahler-Jugendorchester unter der Leitung von Daniel Harding und das Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer stehen auch auf dem Programm.

Andere Konzerte und Begleitprogramme werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

