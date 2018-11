BMF-Einladung: Finanzminister Löger bei der FintechWeek Vienna 2018

Mittwoch, 21.11.2018, Finanzministerium

Wien (OTS) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Diskussionsveranstaltung „The Impact of FinTech“ ein, die im Rahmen der FinTechWeek Vienna am Mittwoch um 15:00 Uhr im Finanzministerium stattfinden wird.

Die Paneldiskussion über die Auswirkungen von FinTechs auf Konsumentinnen und Kosumenten, Unternehmen und die Gesellschaft selbst wird von Finanzminister Hartwig Löger eröffnet.

In seiner Key Note wird Finanzminister Löger insbesondere auf aktuelle Entwicklungen in Österreich wie ICOs, Digitalisierung von Know Your Customer Prozessen, die Digitalisierung von Wertpapieren und die Einführung einer regulatory Sandbox eingehen.

Im Rahmen der Veranstaltung moderiert Patrick Pöschl, Chairman der FinTech Austria, die Beiträge der hochkarätigen Diskutanten Olivier Guillaumond (Global Head Fintech - ING Group), Christoph Pesau (FinTech Beirat - BMF), Russel E. Perry (Founder & CEO - 360kompany AG) sowie Andreas Nemeth (CEO - UNIQA Ventures GmbH).

Datum: Mittwoch, 21.11.2018, 15:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien

