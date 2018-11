Relaunch des Hapag-Lloyd Cruises Blogs

Ab sofort finden sich alle Geschichten und Beiträge rund um den Kreuzfahrtenanbieter, die Schiffsflotte, Neubauten und Privatjetreisen gebündelt in einem Blog - dem Hapag-Lloyd Cruises Blog - direkt auf der Website des Unternehmens unter www.hl-cruises.de/blog. Damit integriert Hapag-Lloyd Cruises das Prinzip des Storytellings in die eigene Homepage, um Kunden und Interessenten durch passende Reportagen, Interviews und Hintergrundinformationen einen authentischen Einblick in die Reisen und Angebote zu gewähren und unterstreicht die Innovationsbereitschaft im Bereich Content Marketing.

Auch im Design zeigt sich der Hapag-Lloyd Cruises Blog von einer neuen Seite - ergänzt durch neue, moderne Features wie einer großzügigeren Darstellung von Videos und Bildern und einer damit einhergehenden verbesserten Leser-Experience. Zudem werden die weiteren Social Media Angebote des Unternehmens auf Facebook, Instagram und Youtube präsenter im Blog dargestellt.

Während die vorherigen Blogformate, der PASSAGEN Blog und das E2Mag, im Wordpressformat angelegt waren, erscheint der neue Blog in der Typo3-Umgebung der Website. Der Hapag-Lloyd Cruises Blog präsentiert sich in der Website-Navigation unter dem eigenen Menüpunkt "Blog". Hiermit soll die Auffindbarkeit des Contents gesteigert werden.

Für die technische Umsetzung und Integration arbeitet Hapag-Lloyd Cruises mit der Digitalagentur polargold zusammen, während die redaktionelle Betreuung und Umsetzung der Geschichten The Smiling Moon aus Hamburg verantwortet.

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter www.hl-cruises.de/blog

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse @ hl-cruises.com