Schladming startet in den Winter

Saisonstart auf der Planai am Freitag, den 23. November

Schladming/Planai (OTS) - Der aktuelle Wintereinbruch, die kalten Temperaturen auf den Bergen und moderne Beschneiungsanlagen bescheren den Skigästen einen Traumstart in die Wintersaison. Ab Freitag, 23. November stehen auf der Schladminger Planai die Märchenwiese-Abfahrten mit dem Rittiserhang und der 7er Piste sowie die beliebte Burgstallalm Ostabfahrt für das Skivergnügen zur Verfügung. Die Skihütten Schafalm, Almrausch und der Planaihof garantieren ab Freitag kulinarische Gaumenfreuden.

Die Märchenwiesebahn sowie die Burgstallalmbahn werden ab Freitag, den 23. November durchgehend in Betrieb sein. Die Zubringung erfolgt über die Planai-Seilbahn mit Einstieg bei der Talstation Planet Planai in Schladming.

Zu Saisonbeginn gibt es vergünstigte Tageskartenpreise für die Planai. Saisonkarten Ski amadé, Salzburger Super Ski Card und Steiermark Joker sind bereits ab 23. November gültig.

Auch am Dachsteingletscher sind drei Anlagen in Betrieb.

Ski-Opening Schladming mit den Toten Hosen

Am 1. Dezember erwartet die Gäste im Planai-Stadion ein Open-Air der Extraklasse, wenn Deutschlands beliebteste Punk-Rock-Band für das Konzert-Highlight des Jahres sorgt. Außerdem mit dabei sind Donots, Schmutzki und Last Band Standing. Darüber hinaus ist wieder ein ganzes Wochenende voller Aktivitäten geplant: unter anderem macht am Freitag, 30. November der Ö3 Pistenbully auf der Planai Halt, am Sonntag, 2. Dezember folgen Ski-Tests, ein Massage-DriveIn und Funsportgeräte zum Ausprobieren auf der Planai.

Infobox:

durchgehender Skibetrieb auf der Planai ab 23. November 2018 bis 22. April 2019

aktuell geöffnete Lifte: Märchenwiesebahn und Burgstallalmbahn

Zubringung über die Planai-Seilbahn / Einstieg Talstation Planet Planai

Preise Saisonbeginn: Erwachsene 39,00, Jugend 27,00, Kinder 17,00

